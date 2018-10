Viel Beifall für Hennigsdorfer Gruselfilm

Roland Becker

Hennigsdorf (HGA) Es war besser als im Kino. Popkorn und Getränke gab’s am Freitagabend im Stadtklubhaus nämlich umsonst. Doch nicht nur deshalb lohnte sich der Besuch im fast voll besetzten Stadtklubhaus. Mit rotem Teppich und Gong begann der Abend wie im richtigen Kino, es fehlte nur noch die Reklame vom örtlichen Frisör. Rund 200 Gäste erlebten gute Unterhaltung, und zwar solche von Hennigsdorfern für Hennigsdorfer. 19 Jugendliche der drei weiterführenden Schulen haben sich fast ein Jahr mit ihrer Spielfilmlänge besitzenden Horrorkomödie beschäftigt. Gemeinsam mit Jugendkoordinator Johannes Otto entwickelten sie die Story, verteilten die Rollen, kümmerten sich um die Kostüme; oder einfacher gesagt: Alle machten alles. Als im Januar die Dreharbeiten begannen, hofften sie auf einen Erfolg. Nach der Premiere kann gesagt werden: „The Past will Return“ wurde zu Recht mit viel Applaus bedacht. Als Special Guests eröffnete übrigens am Freitag die Schülerband des Hennigsdorfer Alexander-Puschkin-Gymnasiums den Abend. Diese hatte eigens für den Film einen Song geschrieben.

Es ist eher einer Laune und vielleicht der Langeweile geschuldet, dass ein halbes Dutzend Jugendlicher eines Nachmittags ein Experiment wagt und ein Glas wie fremdbestimmt über einen Tisch gleiten lassen: „Großer Geist, ich rufe dich!“, murmeln sie beschwörerisch. Und der lässt sich nicht lange bitten. Er erscheint und will nach den Seelen der Halbwüchsigen greifen.

Gleich in der ersten Szene geht’s zur Sache: Auf einer von Nebel umwaberten Allee sieht man einen Jungen langsam im Nichts, im Unwirklichen verschwinden, als würde er vom Hennigsdorfer Wald verschluckt. Der Geist, den die jungen Leute riefen, wird bald auftauchen. Er wird jeden von ihnen heimsuchen. Er wird etwas im Schilde führen. Aber wird alles im Horror enden?

Da der Film am Donnerstag ein zweites Mal gezeigt wird, soll darüber nicht zu viel verraten werden. Empfindsamere Seelen seien aber beruhigt: Der Horror wird nicht die Stadt beherrschen, und das Blut fließt in Maßen. Bürgermeister Thomas Günther (SPD) sah nach dem Filmerlebnis jedenfalls nicht blass aus, sondern wirkte eher, als sei er gut unterhalten worden. „Das ist ja mehr Komödie als Gruselfilm.“ Der Schulalltag sei wunderbar dargestellt worden. Eines aber hat er gelernt: „Ich gehe nie mehr ohne Sagrotan-Desinfektionsspray in die Tiefgarage unseres Rathauses.“ Dort nämlich spielt ebenfalls eine der komödianten Horrorszenen. Und das Spray kommt im Film häufig zum Einsatz.

Dass es nicht nur, aber vor allem für die Schauspieler und Regisseure ein Heidenspaß war, endlich ihren eigenen Film und damit sich selbst auf der Leinwand zu sehen, war deutlich zu hören. Lachen, fröhliches Grölen und Zwischenapplaus zeugten davon. Dabei dürfte es der Filmcrew am wenigsten ausgemacht haben, dass der Ton – so die Selbstkritik von Johannes Otto – „zwischendurch echt gruselig war“. Wer der Handlung folgen wollte, hatte allerdings teils erhebliche Probleme, die Dialoge verstehen zu können.

Das aber sei auch die einzige Kritik an einem außergewöhnlichen Projekt, das geradezu nach einer Neuauflage schreit. Otto deutete an, sich gegen einen solchen Wunsch nicht sperren zu wollen. Er hatte bereits zuvor einen Spielfilm mit Jugendlichen der Diesterweg-Oberschule gedreht. Vielleicht ist dann wirklich eine Schule nach Ex-Bürgermeister Andreas Schulz benannt, wie es im Film bereits Realität ist.

Nächste Aufführung: Donnerstag, 19 Uhr, Stadtklubhaus, Edisonstraße 1, kostenlose Eintrittskarten gibt es in der Stadt-Info oder an der Abendkasse.