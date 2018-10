30er-Zone soll noch 2018 kommen

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) „Die Erweiterung der 30er-Zone in der Zehdenicker Innenstadt wird noch in diesem Jahr angeordnet, sobald der Beschilderungsplan fertiggestellt ist“, erklärte Kreissprecherin Constanze Gatzke auf Nachfrage.

In der jüngsten Stadtverordnetenversammlung kochte das Thema noch einmal hoch, das den Stadtrat seit Jahren beschäftigt. Gerhard Purat, der als Anlieger der Mühlenstraße eine Unterschriftensammlung für die Einführung eines Tempolimits initiiert hatte, wunderte sich, dass die Stadtverwaltung den am 5. Juli gefassten Beschluss zur Erweiterung der 30er-Zone noch nicht umgesetzt habe. „Bei Frost kann man keine Schilder stellen“, drängte der Mühlenstraßen-Anwohner auf eine rasche Umsetzung und forderte die Nennung der Verantwortlichen im Landratsamt, mit denen er persönlich Kontakt aufnehmen möchte. „Mir war nicht bewusst, dass es lange schleift“, gestand Stadtverordnetenvorsteher Hartmut Leib (SPD). Bei der nächsten Kreistagssitzung in dieser Woche werde er den zuständigen Dezernenten bitten, sich der Sache anzunehmen. Zehdenicks Fachbereichsleiter Fred Graupmann versicherte: „Der Antrag ist raus. Wir bleiben an dem Thema dran.“ Er selbst werde nochmals mit dem Kreis Kontakt aufnehmen.

Wie Constanze Gatzke erklärte, hängt es an dem Beschilderungsplan, der noch nicht vorliege. Die Stadt habe deutlich gemacht, dass sie diesen Plan aus technischen Gründen nicht erstellen könne. Deshalb habe sich der Mitarbeiter beim Fachdienst Verkehr im Landratsamt dazu bereit erklärt und versuche es zeitlich einzuordnen. Andererseits habe die Stadt Zehdenick auch die Möglichkeit, ein Planungsbüro damit zu beauftragen, so wie es die Stadt Oranienburg getan habe, um die Sache zu beschleunigen. (ris)