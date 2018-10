dpa

Potsdam (dpa) Der Bau von Häusern in Berlin und Brandenburg wird stetig teurer – Tendenz steigend. Im August waren die Baupreise für den Neubau von Wohngebäuden in Berlin um 7,1 Prozent und in Brandenburg um 6,1 Prozent höher als noch im August 2017, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Dienstag in Potsdam mitteilte.

In Berlin soll es der höchste Anstieg seit 1992 gewesen sein, in Brandenburg seit 2007. Seit drei Jahren würden die Preise kontinuierlich weiter hochgehen. Auch die Instandhaltung von Gebäuden ist in diesem Zeitraum den Angaben zufolge in Berlin um 6,1 Prozent teurer geworden, der Straßenbau um 13,8 Prozent. In Brandenburg lagen diese Steigerungen bei 6,3 Prozent und 9,8 Prozent.