Roger Pautz will für die CDU in den Landtag

Heike Weißapfel

Birkenwerder (MOZ) Roger Pautz will in den nächsten Landtag: Die erste Hürde hat er schon genommen. Er ist bei der Wahlkreismitgliederversammlung mit großer Mehrheit (88 Prozent Ja-Stimmen) als CDU-Bewerber für den Landtagswahlkreis 8 (Birkenwerder, Glienicke, Hohen Neuendorf und Mühlenbecker Land) aufgestellt worden, teilt der CDU-Ortsverband mit. In seiner Bewerbungsrede begründete der 37-Jährige seine Kandidatur mit den Worten, „dass es in der Politik höhere Ideale geben müsse als den eigenen Vorteil“ zu suchen: „Wir müssen einen Politikstil führen, mit dem wir die Leute nicht von oben herab behandeln oder bevormunden. Wir müssen den Menschen wieder mehr zuhören und ihre Sorgen und Ängste ernst nehmen. Wir als Politiker sollten den Anspruch haben, Vorbilder mit Haltung zu sein“, erklärte Pautz seinen Ansatz. Der Birkenwerderaner CDU-Partei- und Fraktionsvorsitzende kandidiert damit nach den Kommunalwahlen im Mai zusätzlich im September 2019 auch für den Landtag in Potsdam.

Roger Pautz wolle den Bürgern „stärker zuhören und Vertrauen in die Volkspartei CDU zurückgewinnen: „Ich will leidenschaftlicher Lobbyist und Anwalt für unseren Wahlkreis in Potsdam sein. Durch gute Arbeit und Engagement werden wir diesen Wahlkreis gemeinsam gewinnen“, so Pautz.

„Vor allem aber müssen wir nah bei den Menschen sein“, meint er. Einwohner wendeten sich kaum noch an die Politiker. „Wir müssen daher unsererseits mehr kommunizieren und dürfen nicht den Eindruck vermitteln, dass Politiker alles besser wüssten“, erläuterte Roger Pautz sein Politikverständnis, dass mit den Wählern partnerschaftlich umgegangen werden sollte.

Auch auf Landesebene werde Roger Pautz für Projekte wie den Regionalbahnhalt in Birkenwerder, die Taktverdichtung der S1 sowie den Ausbau schnelleren Internets im Südkreis Oberhavels eintreten, so der Ortsverband. Bildungspolitik mit dem Anspruch auf Chancengerechtigkeit sowie die Ansiedlung attraktiver Unternehmen in Oberhavel mit „fair vergüteten und zukunftsfähigen“ Arbeits- und Ausbildungsplätzen stehen demnach ebenfalls auf seiner Agenda.(hw)