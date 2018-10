Dalibor schließt Beetzer Q-Stall

Marco Winkler

Beetz (MOZ) Andreas Dalibor löst zum Jahresende seine Kinder- und Jugendwohngruppe Q-Stall in Beetz auf. Der Schritt fällt dem 60-jährigen Diplom-Sozialpädagogen nicht leicht.

Dalibor ist als Musiker der Band „Dalibors Roadshow“ und als Theaterchef der „Tiefsten Provinz“ bekannt. Schon weniger mit öffentlicher Präsenz verbunden ist seine Arbeit als SPD-Kreistagsabgeordneter. Was einige vielleicht gar nicht wissen: Dalibor hat zwei Diplome als Sozialarbeiter und Sozialpädagoge in der Tasche. In den 90er-Jahren arbeitete er in sozialen Einrichtungen des Jugendaufbauwerks Berlin. 2000 machte er sich mit einer Kinder- und Jugendwohngruppe in Beetz selbstständig – in einem ehemaligen Kuhstall. „Wir haben alles mit den Jugendlichen ausgebaut, damit sie eine Beziehung zu dem Objekt aufbauen“, sagt er. In den Folgejahren habe es wohl auch deshalb keine noch so kleine Form des Vandalismus gegeben. „Es war eine spannende, lehrreiche und nachhaltige Zeit“, sagt Dalibor.

Aus dem Bauhof wurde später ein Bauernhof mit Pferden, Ziegen, Schafen, Enten, Gänsen, Katzen, Hühnern und etwas Selbstversorgung. „Als wir das erste Schwein geschlachtet haben, kam das aber gar nicht gut an.“ Die Kinder hatten schon eine zu enge Bindung zu dem Tier. Essen wollten sie es nicht. Denn die Tiere halfen den Jugendlichen mit oft schwieriger Vergangenheit und aus zerrütteten Familienverhältnissen. Sie lehrten sie Verantwortung zu übernehmen. Ein geregelter Tagesablauf konnte dadurch einziehen.

Fünf Kinder und Jugendliche lebten im Schnitt gleichzeitig im Q-Stall genannten Wohnprojekt. „Wir hatten fast nur Langzeitkinder, die drei bis vier Jahre bei uns blieben“, erzählt Dalibor. Aktuell sind es noch vier. „Der Fünfte ist im September ausgezogen.“ Als Dalibor ihnen bei einem Stück Pizza vom Ende der Wohngruppe erzählte, schlug das entspannte Geplapper in angespanntes Schweigen um. „Es war ein emotionales Essen.“ Für den Vollblutmusiker stand die Frage im Raum: Mach ich das Richtige?

Dalibor will nicht nur aus gesundheitlichen Gründen kürzer treten. Es tat sich eine neue Jobperspektive auf: als Sozialarbeiter im Jugendamt Berlin-Reinickendorf. „Das hatte ich nicht erwartet mit mittlerweile 60 Jahren.“ Wichtigster Grund war jedoch das Wissen um die Zukunft „seiner Jungs“. „Bei zwei von ihnen ist sicher, wohin sie gehen. Bei einem anderen arbeite ich gerade mit dem Jugendamt an einer Lösung. Und beim vierten ist noch unklar, ob er in eine andere Familie kommt oder es mit selbstständigem Wohnen versucht.“ Der Q-Stall in Beetz hat schon einen Nachmieter.

Wie eng die Bindung mit den Jugendlichen ist, verrät ein Blick in Dalibors Handy, in unzählige Nachrichten und Anrufe. „Viele halten den Kontakt, rufen mich eher an, wenn sie Probleme haben, als ihre Eltern.“ Zu den jährlichen Weihnachtsfeiern kommen viele Ehemalige.

Die Beetzer Einrichtung hatte einen 24-Stunden-Dienst. Dalibor standen mehrere zusätzliche Fachkräfte zur Seite. „Ihnen musste ich zu Jahresende kündigen. Zwei davon sind in meinem Alter, eine jüngere Kollegin findet als Erzieherin sicherlich einen neuen Job.“

Sein schrittweiser Rückzug hat schon vor Jahren begonnen. Als Teilhaber betreute er mehrere Einrichtungen in Brandenburg. In Linum gibt es nach wie vor eine Jugendgruppe, im ehemaligen Hotel „Grüner Baum“ in Alt-Ruppin ebenfalls. Vor zwei Jahren zog er sich als Gesellschafter zurück. Auch seine Wohngruppe auf dem einstigen Bauhof in Kremmen, in der Jugendliche das selbstständige Wohnen testen konnten, ist inzwischen „ausgewohnt“, so Dalibor. Weitere Objekte in Beetz sind ebenfalls fremdvermietet.

Nur der Q-Stall blieb über die Jahre. Eine Herzensangelegenheit für Andreas Dalibor. Das Jugendamt vermittelte die Jugendlichen. „Sie mussten in die Gruppe passen“, so Dalibor über seinem persönlichen Auswahlprozess. Das Landleben verlief zwar behütet für die Jugendlichen. Abgeschottet werden sollten sie jedoch nicht. Die Kinder besuchten Schulen in Kremmen und Hennigsdorf, verbrachten ihre Ferien in Camps, hatten Kontakt zu Vereinen. „Es war wichtig, dass sie ein Leben abseits der Gruppe kennenlernen.“ Das erhöhte die Chance, dass der Abschied nach Jahren in der Landleben-WG leichter fiel – und die Welt nicht erneut mit geballter Wucht auf sie einstürzen konnte. Dalibor selbst will sich nun – im Jugendamt arbeitet er halbtags – vermehrt um seine Theaterwelt kümmern und wieder längere Wohnmobil-Trips unternehmen.

Vermissen aber werde er die Zeit: Er hatte einen unmittelbaren Draht zu den Kindern, galt und gilt nach wie vor für einige als wichtigste Bezugsperson, als Vaterfigur. „Nach der Weihnachtsfeier dieses Jahr wird es mir erstmal dreckig gehen“, sagt Dalibor über den endgültigen Abschied in wenigen Monaten.