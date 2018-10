Giganten der Felder beim Trecker-Treck

Volkmar Ernst

Grüneberg (MOZ) Traktoren und Landmaschinen sowie Eigenbauten, all das können Besucher am Sonnabend, 13. Oktober, ab 10 Uhr in Grüneberg erleben. Der Grüneberger Trecker-Treck lädt bereits zum zehnten Mal zum Trecker-Treff ein. Freuen können sich die Gäste unter anderem, wenn die Giganten der Felder wieder im Leistungsvergleich antreten. Dabei müssen die Traktoren, unterteilt von 15 bis 400 PS mit einem Bremswagen im Schlepptau ihre Stärke beweisen. Gewonnen hat, wer entweder die vorgegebene Strecke in der kürzesten Zeit schafft oder am Weitesten gekommen ist. Neben diesem Wettkampf wird auch noch ein Hindernisparcours für ältere Landmaschinen angeboten. Wer Lust hat, sich die Landmaschinen anzusehen, der kommt bestimmt auf seine Kosten, fachsimpeln inklusive.

Als besonderen Höhepunkt haben die Organisatoren die Motocross Show „Freestyle“ eingeladen, die vor Ort abheben wird.

Für die kleinen Besucher gibt es wieder viele Angebote: Fahren mit der Ackerbanane oder dem Kremser, Kinderschminken und die Hüpfburg. DJ „Pille“ und DJ „Wanne“ führen musikalisch durch den Tag. Am Abend kann dann im Festzelt getanzt werden.

Für das leibliche Wohl sei gesorgt, versprechen die Organisatoren. Es gibt Kuchen, Grillspezialitäten und Getränke.

Der Eintritt ist frei.