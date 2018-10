Integrationsbistro eröffnet am Rheinsberger Tor

Siegmar Trenkler

Neuruppin (MOZ) Schon seit Jahrzehnten arbeitet Holger Pfau mit Menschen mit Behinderungen zusammen. Mit seinem Integrationsbistro, das am Mittwoch eröffnet, möchte er ihnen nun völlig neue Arbeitschancen ermöglichen.

Einerseits soll das Bistro eine Lücke im Essenangebot der Stadt schließen. Täglich wechselnde Gerichte, jeden Tag eine Suppe oder ein Eintopf für um die drei Euro, und all das hausgemacht: Das bietet das Bistro ab Mittwoch immer zwischen 10 und 18 Uhr. Andererseits geht es Pfau darum, Menschen mit Behinderungen aus den Werkstätten zu holen, die für sie sonst oft die einzige Möglichkeit sind, Geld zu verdienen und in denen sie pro Monat etwa 100 Euro bekommen. Pfau hingegen zahlt seiner ersten Angestellten Mandy Behrendt einen Stundenlohn von zehn Euro, und das bei einer 30-Stunden-Woche.

Behrendt arbeitete vorher in einer Werkstatt in Kyritz. Für die Neuruppinerin war die dortige Montage für Fensterschlösser nicht nur sehr eintönig. „Die Fahrerei war sehr nervig“, sagt sie. Umso erfreuter ist sie nun über die Möglichkeit, in ihrem Wohnort arbeiten zu können. Sie wird künftig Aufgaben als Beiköchin erledigen, also alles in der Küche vorbereiten. „Das macht wirklich Spaß“, sag sie. Bislang war sie einige Wochen vorbereitend tätig. „Es ging darum, die Arbeitsabläufe kennenzulernen“, berichtet Pfau. Das sitzt mittlerweile alles. „Ich könnte das länger machen“, sagt seine Angestellte Mandy Behrendt. Das ist Pfaus Hoffnung, und langfristig würde er gern weitere „Menschen mit besonderen Fähigkeiten“, wie er es nennt, einstellen.

Das täglich wechselnde Angebot ist vor allem suppen- und eintopfbasiert. So gab es bisher etwa Borschtsch mit Roter Beete, Kartoffel-, Gulasch- oder Kürbiscremesuppe. Anregungen für die Karte holt sich Pfau von einer Schweizer Gourmetköchin. Doch die Neuruppiner werden sich daran wohl auch erst noch gewöhnen müssen. So war während der letzten richtig warmen Tage in diesem Sommer etwa die Nachfrage nach der angebotenen kalten Gurkensuppe eher verhalten. Pfau ist aber dennoch zuversichtlich. Immerhin muss sich auch erst wieder herumsprechen, dass das Bistro in Betrieb ist, nachdem es längere Zeit leer stand. Belegte Brötchen gibt es dort für Reisende ebenso wie ein Kuchenangebot.

Das Bistro zu eröffnen war für den Sonderpädagogen Pfau der logische nächste Schritt. Schon 1995 hatte er begonnen, unter anderem Spielfeste für Menschen mit Behinderungen zu organisieren. Daran nahmen etwa Schüler der Schule am Kastaniensteg und weiterer Einrichtungen teil. Das lief gut, und schließlich wurde das Konzept auch in anderen Städten als nur in Neuruppin umgesetzt. 2007 hatte Pfau dann die Idee, aus dem eintägigen Event eine mehrtägige Sache machen. „Ich wollte eine neue Qualität dort hineinbringen. Das Ganze sollten Sporterlebnistage werden. Am See, im Sportcenter und im Stadion sollte es Angebote geben. Die Teilnehmer sollten in der Umgebung untergebracht werden. Im besten Fall sollten daraus auch Arbeitsplätze entstehen.“ So hatte Pfau überlegt, eine Pension aufzumachen, in der Menschen mit Behinderungen arbeiten könnten. Doch ein gesundheitlicher Rückschlag durchkreuzte seine Pläne und beendete auch seine Lehrerlaufbahn. Vor zwei Jahren stieg er dann bei einem Träger in Alt Ruppin ein und arbeitete dort mit verhaltensgestörten Kindern. Als er dann eines Tages am geschlossenen Bistro am Rheinsberger Tor vorbeikam, kam ihm die Idee, dort alles bisherige miteinander zu verbinden.

Der erste zweiwöchige Testlauf ist mittlerweile beendet. Nun freuen sich Pfau und seine Angestellte Mandy Behrendt auf die Gäste. Die Eröffnung am morgigen Mittwoch möchte Pfau auch zu etwas Besonderem machen. Daher hat er sich einen Folksänger eingeladen, der an dem Nachmittag für den passenden musikalischen Rahmen sorgen wird. Die eigentliche Zeremonie beginnt um 13 Uhr. Dann wird der Sonderpädagoge auch noch einmal symbolisch einen Arbeitsvertrag mit Mandy Behrendt schließen. Denn diese Beschäftigung außerhalb der Behindertenwerkstätten ist schließlich sein Motor gewesen, die Idee überhaupt anzugehen.

Eine weitere Idee hat der Bistro-Betreiber indes schon. Er würde gern eine Aktion starten, die von Gaststätten, Schulen und dem Stammpublikum auf den Bänken am Rheinsberger Tor gleichermaßen unterstützt werden könnte: ein Sammlung von Kronkorken. Allerdings hat Pfau mit der Umsetzung der Idee noch nicht wirklich begonnen. Zuerst einmal möchte er nun schauen, wie es mit dem Bistro in den kommenden Tagen, Wochen und Monaten läuft.