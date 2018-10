Rothirsch wird von Polizei eskortiert

MOZ

Berlin (MOZ) Am Dienstag ist auf der B5 im Havelland ein stattlicher Rothirsch unterwegs gewesen. Wie die Berliner Polizei berichtet, sei das Tier vier Stunden zuvor aus der Hauptstadt heraus begleitet und geschützt worden. Später sei es Höhe Abfahrt Dallgow-Döberitz durch einen Tierarzt betäubt worden und anschließend zurück in sein Gehege gebracht worden, welches mutwillig zerstört und geöffnet worden war.

Wie die Polizei weiter mitteilte, war das Tier ab der Seegefelder Str./Nauner Str. begleitet worden. „Anfangs auf dem Brunsbütteler Damm, anschließend konnten wir ihn in den Bullengraben lenken. Darauf war er überwiegend auf Feldern um den Nennhauserdamm/Brunsbütteler Damm/Heerstraße unterwegs“, so die Polizei.

Der Hirsch ist dann bis zur Abfahrt Havelpark an der B5 entlang gelaufen. Leider ist er dort auf die Fahrbahn gerannt und auf dieser in Richtung Dallgow-Döberitz getrabt, weshalb der Verkehr gesperrt werden musste. An der Ausfahrt Dallgow-Döberitz erwartete ihn dann die Tierärztin, die den Rothirsch betäuben konnte. Im Anschluss wurde er in sein Gehege im Spandauer Forst gebracht. Das Vorhängeschloss eines Gatter des Geheges wurde zerstört und entwendet.

Anschließend hat man das Gatter mit Ästen gegen schließen gesichert. In dem Gehege befinden sich über zwölf weitere Tiere, welche alle im Gehege verblieben.