Suzy Bartelt präsentiert neue Band und neue Songs

Tilman Trebs

Oranienburg (MOZ) Die Leiterin des Oranienburger Chores „Orange Voices“, Suzy Bartelt, hat eine neue Band. Am Freitag spielt „Suzy Va“ im Oranienwerk. Gleichzeitig wird im Internet Geld fürs Album gesammelt.

Die ersten Stücke des geplanten Albums sind bei Youtube schon zu sehen und zu hören. Die Veränderung ist unverkennbar. War Suzy Bartelts erstes Album im Jahr 2011 noch stark vom akustischen Singer-Songwriter-Stil geprägt, stellt sich die 37-jährige Musikerin, die am Runge-Gymnasium ihr Abi machte und danach Jazz- und Popgesang im niederländischen Arnheim studierte, mit ihrem neuen Projekt wesentlich breiter auf. „Suzy Va“ verbindet Rock, Pop und Jazz mit folkloristischen Einflüssen. Die arabische Note ist nicht zu überhören. Die Veränderung und der Wandel sind auch das tragende Thema in den Liedern. „Es sind Songs, die vom stetigen Wandel im Leben erzählen“, erklärt die Musikerin. „Es ist immer alles im Fluss und dieser Fluss auch mit Ängsten und Hoffnungen verbunden.“

„Suzy geht, Suzy wächst... Suzy Va“. Der Name ist auch Programm des Albums, wenngleich die Sängerin und Songschreiberin betont, dass es in den Songs nicht nur um sie persönlich gehe. Am Ende sind viele der Stücke auch an Plädoyer für eine offene und freiheitliche Gesellschaft, die lebt, aber eben auch leben lässt – ob es dabei nun um die Aufnahme von Flüchtlingen oder auch die Akzeptanz von Schwulen, Lesben und Transsexuellen geht. „Jeder soll leben, wie er ist. Und muss auch so angenommen werden. Jeder darf sein, wie er ist und muss in der Gruppe auch wachsen dürfen. Niemand muss sich in eine Schublade packen lassen.“

Als im Jahr 2015 viele Flüchtlinge nach Deutschland kamen, wollte sich auch Suzy Bartelt engagieren. „Meine Familie hat selbst eine Fluchtgeschichte. Meine Großeltern kommen aus Polen und Schlesien. Ihre Geschichten haben mich immer sehr berührt.“ Suzy Bartelt gründete in Oranienburg einen Begegnungschor, in dem Einheimische und Flüchtlinge gemeinsam sangen. „Einige Männer mussten sich zwar erst daran gewöhnen, dass der Chor von einer Frau geführt wurde und auch starke Frauen im Chor mitsangen. Andere waren dagegen sehr zurückgenommen. Unterm Strich war die Zeit aber von großem Respekt und Enthusiasmus geprägt. Für die Geflüchteten war es schön, eine Gemeinschaft zu haben, die sie angenommen hat. Über vieles wurde auch gesprochen.“

Eine Gemeinschaft suchen Suzy Bartelt und ihre Mitstreiter in der Band nun selbst, um das Suzy-Va-Album produzieren zu können, das den Namen „Constantly Changing“ tragen wird. Um Geld zu sammeln, hat die Band eine Crowdfunding-Aktion im Internet gestartet. Mehr als 1 700 Euro sind schon zusammengekommen. „Es ist schön, das zu verfolgen. Es geht ja nicht nur darum, die Produktion des Albums zu finanzieren. Es bildet sich dadurch auch eine kleine Gemeinschaft, die die Dinge verfolgt und mitfiebert, dass alles klappt. Wir freuen uns über das bislang positive Feedback.“

Die Werbetrommel für die Aktion rührt die Band seit einigen Wochen auf Konzerten in Berlin und im niederländischen Arnheim. Den Abschluss der Tour bildet am Freitag das Konzert im Oranienwerk. Zu dem hat Suzy Bartelt auch ihre Sängerinnen aus von den „Orange Voices“ eingeladen. „Der Chor ist weiterhin ein Herzensprojekt von mir. Wir vereinen alle Altersgruppen zwischen 14 und 66 Jahren. Es sind Anwälte, Arbeitslose, Lehrer und Sanitäter dabei.“ Nicht nur eine „spannende Mischung“, wie Suzy Bartelt sagt, sondern auch eine, mit der sich gut über Veränderungen sprechen lässt.

Das Konzert von „Suzy Va“ findet am 12. Oktober um 20 Uhr in der Galerie Werkzeugbau des Oranienwerkes, Kremmener Straße 43, statt. Der Eintritt kostet zehn Euro.