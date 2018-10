MOZ

Heinrichsdorf Heinrichsdorf. Ein Holzhaus im Rheinsberger Ortsteil Heinrichsdorf ist am Dienstag gegen Mittag in Brand geraten. Das Gebäude brannte in voller Ausdehnung. Mehrere Feuerwehreinheiten aus der Umgebung sind an den Löscharbeiten beteiligt. Nach ersten Informationen befanden sich keine Menschen in dem Gebäude. Die Löscharbeiten dauerten über den Nachmittag an. Weitere Informationen folgen.