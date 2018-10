Kunsthandwerker kommen nach Rheinsberg

Jürgen Rammelt

Rheinsberg An diesem Wochenende ist es wieder soweit: Dann wird Rheinsberg erneut zum Mekka der Keramikfreunde, die schauen, stöbern und auch kaufen möchten. An beiden Tagen werden im Stadtzentrum, auf dem Kirch- und Triangelplatz sowie in der Schlossstraße bis zu 20 000 Besucher erwartet.

Wie Robert Franck vom Rheinsberger Heimatverein und Christel Titze-Manigk vom Keramikhaus Rheinsberg berichten, werden mehr als 110 Keramiker und Töpfermeister erwartet. Beide sind maßgeblich an der Vorbereitung des alljährlichen Spektakels beteiligt. Wie in den Vorjahren war die Nachfrage, beim Markt in Rheinsberg ausstellen zu dürfen, groß. „Es gab rund 250 Bewerber“, berichtet Franck, der zur Jury gehört, die die Aussteller auswählte.

Die Auswahl sei keine leichte Aufgabe, denn die künstlerische Qualität liege den Juroren, zu denen mit Henryk Schink, Karl Fulle und Wolfgang Tietze auch Vertreter der Rheinsberger Keramiker gehören, am Herzen. „Wir möchten, dass ein bunte Vielfalt den Markt zu etwas Besonderem macht“, sagt Christel Titze-Manigk. „Es geht um die unterschiedlichsten Formen und Materialen sowie den künstlerischen Ausdruck. „Deswegen wird es neben Gebrauchsgeschirr, auch Schmuck aus Keramik, Gartenkeramik und hochwertige Kunstobjekte geben. Außerdem werden zwei Firmen vertreten sein, die mit Zubehör, Rohstoffen und Zutaten sowie Brennöfen handeln. „Hier können sich auch künftige Hobbytöpfer beraten lassen, wenn jemand selbst aktiv werden möchte“, erklärt Titze-Manigk.

Allein die große Bewerberzahl zeige, dass der Rheinsberger Töpfermarkt einen guten Ruf hat. „Das wollen wir halten“, sagt Schink. Außerdem sei der Markt eine der wichtigsten Kulturveranstaltungen der Stadt, die nunmehr bereits zum 24. Mal stattfindet. Dabei verweisen die beiden Organisatoren auch auf den wirtschaftlichen Aspekt. „Die Hotels und Ferienwohnungen sind an dem Wochenende ausgebucht, und die Gastronomie brummt an den beiden Tagen“, so Titze-Manigk. Doch es ist nicht nur der Markt, der für die Besucher und die Töpfer interessant und attraktiv ist. Die Organisatoren haben auch einen Wettbewerb unter dem Thema „Teegesellschaften“ ausgeschrieben, an dem sich die Keramiker beteiligen können. „Das Interesse war groß“, so Schink. Drei Viertel der Aussteller würden an dem Wettbewerb teilnehmen, indem sie extra für den Rheinsberger Markt gemäß dem Motto ein kunstvoll gestaltetes Objekt herstellten. Die Beiträge werden dann von einer Fachjury bewertet und es gibt Preise, die am geselligen Töpferabend in den Räumen der Carstens-Keramik verliehen werden. Außerdem würde noch ein Sonderpreis ausgelobt, bei dem speziell die handwerkliche Leistung bewertet wird. Wie Christel Titze-Manigk erklärte, kommt der Wettbewerb gut an, zumal die Töpfer und Kunstkeramiker dabei andere Techniken und Formen ausprobieren und der kreative Austausch untereinander an Bedeutung gewinnt.

An beiden Markttagen wird es zusätzlich in Rheinsberg ein breites Kulturangebot geben. Es gibt Führungen durch die beiden Keramik-Manufakturen, Ausstellungen locken, und die Reederei Halbeck bietet Rundfahrten mit ihren Schiffen an. Außerdem findet in Rheinsberg das Erste Europäische Keramik-Symposium statt. In diesem Zusammenhang gibt es am Sonntag, 14. Oktober, um 11 Uhr in der Remise eine Ausstellungseröffnung mit Exponaten, gestaltet von Keramikern aus ganz Europa. Was die Aussteller betrifft, kommen diese aus fast allen Bundesländern. Doch längst hat der Rheinsberger Töpfermarkt auch das Interesse ausländischer Keramiker geweckt. In diesem Jahr werden so Kunsthandwerker aus Frankreich, den Niederlanden, aus Bulgarien und Belgien in Rheinsberg vertreten sein. Außerdem hat der „Förderverein Keramik in Rheinsberg“ als besondere Gäste Keramiker aus Slowenien eingeladen.