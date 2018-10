Imker schützen Heide am Flugplatz

Mit Muskelkraft und Technik: Der Arbeitseinsatz des Imkervereins Finow-Schorfheide auf den Heideflächen am Flugplatz Finow verlangt den Mithelfenden einiges ab. Dennoch haben sie selbst beim abschließenden Gruppenfoto noch gut lachen. © Foto: Günter Riedel

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Es ging ums Bienenwohl. Um praktischen Naturschutz. Und damit darum, dass unser Umfeld lebenswert bleibt. Die Mitglieder des Imkervereins Finow-Schorfheide haben die Heideflächen am Flugplatz Finow von Wildwuchs befreit.

Nicht nur für Günter Riedel, den promovierten Biologen, und seinen Imkerfreund Eberhard Ohl steht fest, dass auf der Einflugschneise an der Biesenthaler Straße ein ganz besonderes Biotop entstanden ist, dessen Schutz jede Anstrengung lohnt. „Es geht um die einzige bemerkenswerte Heidefläche im gesamten Barnim und in dessen Umgebung“, urteilt Günter Riedel. Die Heide sei im nordöstlichen Brandenburg selten, weil ihr zusagende klimatische Bedingungen fehlten, ergänzt Eberhard Ohl. Sie wachse aber trotzdem dort, wo ihr karger Sandboden sowie viel Licht und Sonne zur Verfügung stehen würden – meist auf kahlen ehemaligen Militärflächen wie dem Flugplatz. „Naturschützer und Förster bemühen sich um den Erhalt dieser Refugien“, betonen die beiden Imker in einem gemeinsam unterzeichneten Bericht, den sie im Auftrag ihres Vereins verfasst haben. Eine Möglichkeit, der Heide zu helfen, bestehe darin, zunächst die Einwanderung heidefremder Gehölze zurückzudrängen. Der Überalterung/Verkahlung, die eine Minderung des Blütenansatzes nach sich ziehe, könnten Schafe entgegenwirken, die auf dem betreffenden Areal gehütet werden. Weitere Optionen seien, die Fläche zu mulchen, zu häckseln oder gezielt abzubrennen.

Bei ihrem Arbeitseinsatz am Flugplatz haben sich die Bienenfreunde, die im etwa 30 Mitglieder zählenden Imkerverein Finow-Schorfheide organisiert sind, auf die erstgenannte Option beschränkt, die aufwänddig und mühevoll war: Sie haben die Heide von angesiedelten Gehölzen wie Kiefern, Birken und Traubenkirschen befreit, die ihre Ausbreitung unterdrückt und sie letztlich vernichtet hätten.

Warum haben sich die Mitglieder des Imkervereins, nicht selten unterstützt von hilfsbereiten Familienangehörigen, diese Anstrengungen zugemutet, weshalb haben sie diesen Aufwand betrieben? „Wir versuchen, die Heide mit vielen auf sie spezialisierten Pflanzen- und Tierarten zu erhalten, weil sie in unseren Breiten ein verschwindendes Ökosystem ist. Verlieren wir die Heide, verlieren wir ein Stück besonderer Natur“, heben Günter Riedel und Eberhard Ohl hervor. Nur in der Heide seien etwa 60 Wildbienenarten anzutreffen – als Gast auch die Honigbiene. Bloß dort seien spezielle Schmetterlinge wie Bläulinge und Nachtfalter, Heuschrecken wie die Ödland- oder die Sandschrecke, Spinnen, Wanzen, Heidelerchen, Ziegenmelker, Wiedehopfe, Eidechsen, Glattnattern heimisch. Gleiches gelte für manche angepasste Pflanzenart wie den Wacholder.

Geliebt werde die Heide aufgrund ihrer wundervollen Farbenpracht während der Blüte. Damit gewinne sie auch als spätsommerliches Glanzlicht an touristischer Bedeutung. „Wir Eberswalder und Finower sollten unsere kleinen Heideflächen als Schatz in unserer unmittelbaren Umgebung betrachten und unseren Kindern und Gästen vor Augen führen“, empfehlen Günter Riedel und Eberhard Ohl.

Die späte Blüte der Heide verlängere den Lebenszyklus vieler Tierarten – für die Imker sei dies eine willkommene Spättracht, führen die Mitglieder des Imkervereins aus.

Von der Unteren Naturschutzbehörde gebe es sowohl Projekte und Konzepte, doch zum konkreten Stopp des Rückganges der Heide seien keine Kapazitäten erkennbar, kritisieren Günter Riedel und Eberhard Ohl. Leider fehle dem zuständigen Forstamt die personelle Kapazität für eine gezielte und anhaltende Heidepflege. Dem Revierförster sei es zu verdanken, dass er seine wenigen Möglichkeiten ausschöpft, um sich ein wenig um die Heide zu kümmern, betonen die Mitglieder des Imkervereins.

An die große Zahl von organisierten und nichtorganisierten Naturfreunden richten Güter Riedel und Eberhard Ohl die Bitte, den Imkern zu folgen und der Heide zu helfen. Es wäre begrüßenswert, wenn das gute Beispiel des Arbeitseinsatzes Schule machen würde, erklären sie.