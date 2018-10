dpa

Potsdam (dpa) Die AfD-Fraktion im Brandenburger Landtag will nach dem Vorbild ihrer Hamburger Kollegen ein Internetportal einrichten, auf dem Schüler politische Äußerungen ihrer Lehrer melden können.

Das kündigte die Partei bei einer Pressekonferenz im Landtag in Potsdam am Dienstag an. Bereits nächste Woche könne das Portal starten, sagte der AfD-Abgeordnete Steffen Königer. Neben der Brandenburger AfD wollen nach Angaben der Funke Mediengruppe auch Landesfraktionen in Sachsen und Baden-Württemberg ein solches Meldeportal starten.