Reif für die Insel

Stefan Klug

Achtung Linksverkehr (MOZ) Achtung Linksverkehr. Forza Horizon geht mit der vierten Ausgabe an den Start und Playground Games haben den Spaßracer auf den britischen Inseln verortet. Dies ist eine grundlegende Neuerung das Spielgeschehen betreffend. Und wichtig ist es eigentlich auch nur, weil wie gehabt ein Großteil der Rennen ja auf öffentlichen Straßen stattfindet und jeder wissen sollte, wo Gegenverkehr lauert. Die entscheidendere Veränderung ist jedoch, dass neben dem Tag-Nacht-Wechsel auf dem Eiland im Nordatlantik auch die Jahreszeiten eine Rolle spielen. Warum auch immer beginnt die Abfolge im Herbst. Das ist der entscheidende Monat mit nassen Straßen und Laub auf den Pisten. Im Spiel schneit es dann sogar in Great Britain und Seen frieren zu. Das ermöglicht völlig neue Wege vor allem bei den Dirt- und Querfeldein-Events. Frühling ist gewissermaßen Herbst light, im Sommer dafür ist die Zeit, auf staubtrockenen Straßen die Boliden an ihre Grenzen zu bringen oder durch dicht bewachsene Felder zu brettern. Die vierfache Spielewelt ist ein echter Clou und erzeugt ein Gefühl von noch mehr Möglichkeiten. Wobei, im Vergleich zum Vorgänger in Australien ist das Areal im Mutterland des Empires nicht wirklich kleiner. Über 500 Straßen gilt es zu erkunden und niemand ist gezwungen, sich an diese zu halten. Die Umgebungen sind meist zerstörbar, so dass man, nur das optische Schadensmodell vorausgesetzt, auch die eine oder andere Abkürzung nehmen kann.

Wie immer punktet Forza Horizon mit einem sehr opulenten Fuhrpark. 460 Fahrzeuge namhafter - auch deutscher - Hersteller von der Familienkutsche bis zum Supercar, vom Jeep-Urgestein bis hin zum Buggy stehen beim Händler bereit oder können gewonnen werden. Denn wir bekannt gibt es für Erfolge nicht nur Cash. Wer bestimmte Fahrerstufen erklimmt, darf auch an Lotterien teilnehmen, bei denen sowohl Credits wie auch schicke Karossen warten. Inszeniert wie eine TV-Show sorgen diese Ergebnisübersichten nach den jeweiligen Rennen für ungemein Atmosphäre. Zugleich kaschieren sie sehr geschickt die dann doch etwas längeren Ladezeiten für den nächsten Spielbildschirm.

Im Gegensatz zum Klassiker Forza Motorsport erhebt der Spaßableger nicht den Anspruch, eine Simulation zu sein. Ungeachtet dessen gibt es genügend Einstellmöglichkeiten, die Anforderungen des Spiels dem Gusto des Users anzupassen. Fahrhilfe, Gegner-KI bis hin zum Komplett-Tuning der Karre ist alles möglich. Wie gewohnt, werden auch die verschiedenen Fahrzeugklassen nach Performance berücksichtigt, so dass man sich immer im ausgewogenen Starterfeld befindet. Der CPU sorgt zudem dafür, dass kein Frust aufkommt. Nie werden die Konkurrenten auf nimmer Wiedersehen enteilen und ebenso wenig wird man diese überrunden können. Die Fahrphysik ist, je nach Vorauswahl, zwischen unterhaltsam bis fordernd ausgelegt. Dem entsprechend wirken sich auch Geschwindigkeiten aus. Daher ist das Gefühl irgendwie immer realistisch.

Zum superben Gesamteindruck trägt bei, dass das Game auf der Grafikseite einfach unglaublich daherkommt. Bei stabiler Bildwiederholungsrate sausen die Boliden durch die Landschaft, kann man über die Echtzeitschatten ebenso staunen wie über die Spiegelungen. Bis hin zur zerstörbaren Umgebung, deren Einzelteile immer noch echt aussehen, wirkt das Game wie aus einem Guss. Und nicht zuletzt tröten die Endrohre passend zu den PS-Muckis. Eigentlich bräuchte es die durchaus guten Radiostationen gar nicht. Forza Horizon 4, das ist unterhaltsames Racing auf höchstem Niveau in jeder Beziehung.

https://forzamotorsport.net/