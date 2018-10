Richtkrone für die Neuapostolische Kirche

Silvia Passow

Falkensee Nur drei Monate nach der Grundsteinlegung wurde am Freitag auf der Baustelle für die Neuapostolische Kirche in der Finkenkruger Straße Richtfest gefeiert. Unter den etwa 150 Gästen befanden sich Vertreter der christlichen Kirchen, der Stadtverwaltung und viele Gemeindemitglieder. Für Bürgermeister Heiko Müller (SPD) ein besonderer Anlass, denn nur wenige seiner Amtskollegen könnten der Entstehung neuer Kirchen beiwohnen, so sagt er in seiner Rede.

Das Kirchengebäude ist in seiner Form einem Schiff nachempfunden. Lange, schmale Fenster, vor dem Altar stehend zur rechten Hand drei, zur Linken fünf, sorgen für Lichtreflexe im Inneren. Oben, weit über den Köpfen der Feiernden, liegen die dicken Holzbalken noch frei, noch ist der Himmel zu sehen, schon bald wird die Gemeinde ein schützendes Dach über dem Kopf haben. Mit der neuen Kirche werden gleich zwei Gemeinden der Neuapostolischen Kirche dieses Dach teilen. Ein neues Glaubensgebäude und religiöse Heimstatt für die rund 650 Mitglieder beider Gemeinden.