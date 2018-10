Im Kulturzentrum erstmals sternhagelvoll

Simone Weber

Rathenow Mit Sinfoniekonzert, Kindermusical, Kabarettvorstellung und einem Nachmittag mit Operettenmelodien feierte das Kulturzentrum eine Woche lang sein 60-jähriges Bestehen, was am 7. Oktober im runden Geburtstag gipfelte. Es wurde sozusagen hinein gefeiert. Zur Party am Samstagabend spielten „Cotton & Corn“ im Blauen Saal. Zum „Tanz ins Jubiläum“ übernahm DJ Foxx bis 2.00 Uhr morgens die musikalische Regie.

Die Akteure selbst verbinden viele private und auch berufliche Momente mit dem Kulturzentrum, das 1958 als Kulturhaus eröffnet wurde. Die vier Musiker von „Cotton & Corn“ und auch DJ Foxx hatten im Haus ihre Jugendweihe. „Als Rathenower ist man mit diesem Haus aufgewachsen“, so Sängerin und Gitarristin Gabriela Korn. Mit elf Jahren erlernte sie autodidaktisch Gitarre und sang im Chor der Erich-Weinert-Schule (vor Jahren abgerissene Altstadtschule). „Auch während des Studiums hatte ich meine Gitarre immer dabei und spielte und sang, wo es nur ging“, so die Musikerin weiter. „In Rathenow zurück, war ich bei einem Tanzabend mit den ‚Limeriks’ in Steckelsdorf und wurde über eine Kollegin mit Mathias Korn bekannt gemacht, der damals in der Rathenower Band ‚Baryton’ spielte. Ein Tag nach dem vereinbarten Vorsingen war ich in der Band.“ Das war im September 1984.

Mathias Korn trommelte zuvor schon in vier Bands. Zum Auftakt als 17-Jähriger, 1968, bei den „Gerdis”. Nach dem Ende von „Baryton“, 1986, kam der politische Umbruch, und die Familie hatte Vorrang. Ab Mitte der 90er Jahre musizierten beide zirka zehn Jahr lang in der Band „electric” – unter anderem mit Reinhard Düskau, der zum Jubiläumstanz am Samstag am Technikpult stand. 2013 standen Gabriela und Mathias Korn ein Jahr lang als Duo „bel‘acoustic” auf der Bühne und trafen 2016 auf Bernd Wollbrück und Thomas Baumgardt, die schon seit sechs Jahren als „cotton music“ unterwegs waren.

Bereits seit der dritten Klasse hatte Bernd das Spielen auf der Klarinette im Rathenower Blasorchester unter Leitung von Thomas Berger erlernt. „Im Wechsel mit dem Premnitzer Blasorchester haben wir alle acht Wochen zum Frühschoppen im KuZ gespielt“, so der heutige Gitarrist. Thomas Baumgardt lernte ab dem zwölften Lebensjahr in der Rathenower Musikschule Bassgitarre und spielte in der Schülerband.

„Zu einer Veranstaltung mit der Rathenower Band ‚Gravens’ im KuZ trank ich mit 15 Jahren mein erstes Bier“, so Mathias‘ ganz private Verbindung mit dem Haus. „Als Musiker stand ich wohl insgesamt mindestens 100 Mal auf der Bühne des KuZ.“ Und am Samstag nun im nunmehr 50. Musikerjahr!

Für DJ Foxx, den Rathenower Dennis Büttner, war es mehr als ein Bier. „Hier war ich das erste mal sternhagelvoll“, so der heute 26-jährige Sohn des DJ Karsten Büttner (seit 1978 „Discothek Musikexpress“), der erstmals im Kulturzentrum auflegte. „Ich habe immer meinem Vater bei Auf- und Abbau geholfen und bin stolz auf ihn. Ich wollte aber nie in seine Fußstapfen treten. Als ich 2009 bei einer privaten Herrentagsfeier auflegte, machte es klick. Seitdem bin ich nun doch DJ.“

Unter den Tanzgästen in der Nacht war auch Dirk „Paule“ Zimmermann mit seiner Frau. „Die erste Hausband des KuZ waren Ende der 70 Jahre, bis zur Auflösung 1983, die ‚Sheerings’”, so der Posaunist, Gitarrist und Sänger der „Limeriks“, der zweiten „Hausband“ bis Mitte der 1990er Jahre. „Wir haben hier Jugendweihen, Karneval- und Tanzveranstaltungen, wie zum monatlichen ‚Tanz zu zweit’, dem Tanzabend für Pärchen, gespielt. Allein 1987 traten wir 42 Mal im KuZ auf.“

Auch die Betriebe der Stadt feierten zur DDR-Zeiten regelmäßig und oft. „Früher gab es für uns junge Leute ein, zwei Mal im Monat eine Tanzveranstaltung“, so eine Rathenowerin, die zur Musik von „Cotton & Corn“ abging. „Wir waren früher oft hier im Haus und haben viel gefeiert.“ Dies bestätigte auch Hans Raab zum Besuch des Sinfoniekonzerts zum Festwochenauftakt. „Zu DDR-Zeiten wurde einfach mehr außerhalb gefeiert. Wir haben unser halbes Leben im KuZ verbracht“, so der Rathenower, der mit seiner Frau kürzlich Diamantene Hochzeit feierte.