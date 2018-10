Ein Tausendsassa als Entertainer

Olav Schröder

Trampe (MOZ) „Ein Moderator hält alles zusammen“, sagt Karl-Heinz Wendorff, der unter dem Namen Carl von Breydin auch als Schlagersänger auftritt. In seinem Leben hält der heute 71-Jährige vieles zusammen, von der TV-Sendung „Medizin nach Noten“ bis zum Barnimer Sportmaskottchen „Barnike“.

„Klassische Moderationen, die Veranstaltungen über mehrere Stunden tragen können, sind heute nur noch selten anzutreffen“, sagt Karl-Heinz Wendorff. Er hat sich für diese Veranstaltungsmarathons das Rüstzeug angeeignet. Nicht alles auf einmal, aber nach und nach. Einige Beispiele: Schon als Junge erhielt er auf Betreiben seines Vaters Akkordeonunterricht, als Autodidakt brachte er sich das Gitarrenspiel bei. Der Weg zur Musik war geebnet. Als Sport- und Geschichtslehrer unterrichtete er in Berlin. Als Bezirksfachberater für den außerschulischen Lehrlingssport war er zum Beispiel für 44 Berufsschulen zuständig. Sport und Musik gingen eine enge Bindung ein. Der Wunsch zur Freiberuflichkeit wuchs und als das Fernsehen der DDR in den 80er Jahren einen Moderator für eine Fitnesssendung suchte, bewarb er sich, erhielt den Zuschlag und absolvierte eine Zusatzausbildung als Fernsehmoderator. Seine Art, „Medizin nach Noten“ zu moderieren, kam an, auch wenn er sagt: „Wenn ich heute die Beiträge sehe, wirke ich doch noch sehr verklemmt.“ Er erhielt jedoch weitere Aufträge, moderierte Sportveranstaltungen live, unter anderem die Ankunft der Friedensfahrt in Berlin, die TV-Kindershow „He Du“ kam hinzu sowie Abendshows auf einem Urlauberschiff, der MS Arkona. Dort begann er auch als Sänger aufzutreten. So war er am 9. November 1989, als die Mauer fiel, gerade auf Zy-pern.

„Ich bin nach der Wende oftmals aufgefordert worden, über die DDR auszupacken“, berichtet er. Er sei aber einer von denen gewesen, die man „den Schnitt“ nannte. „Ich konnte zum Beispiel mein Abi machen“, fügt er hinzu. Nach der Wende habe er sich nicht von einer Partei vereinnahmen lassen.

Eines aber war neu für ihn: Mit Fernsehen, Schulen und Kreuzfahrten sei Schluss gewesen. Doch das Talent zum Tausendsassa hat dem Entertainer weitergeholfen. Mit Kinderparty- und Sportprogrammen bewarb er sich an Westberliner Schulen. „An mehr als 80 Schulen in Westberlin trat ich auf. Es war ein Abenteuer, sie damals ohne Navi anzusteuern“, erinnert er sich. Unterstützt vom Senat und Landessportbund kam er wieder an.

Gemeinsam mit seiner Frau Dagmar zog es ihn aus Berlin ins Grüne. In Trampe wurde das Paar fündig und baute ein Haus. Schwieriger sei es schon gewesen, als die Besuche in Berlin seltener wurden. Als Carl von Breydin baute er neue Beziehungen auf. Die Vielseitigkeit führte zu einem weiteren Höhepunkt. In der Sendung „Musikantenkrug“ des Deutschen Musikfernsehens, in der er als Wirt auftrat, wirkte auch die siebenjährige Sissy aus Freiberg mit einem Lied mit. Für sie komponierte er das Lied „Paula“ über seine Jack Russell-Hündin. Ein Video entstand, das mehr als zwei Millionen Mal geklickt wurde. In der ARD sahen es mehr als drei Millionen Zuschauer.

„Ich verstehe mich als Mutmacher“, sagt er. Und deshalb werde er auch in den nächsten Jahren nicht von den Auftritten und Moderationen lassen. Ein neues Projekt schwebt ihm bereits vor Augen. Sportmaskottchen Barnike soll „Borstel“ von der Landesgartenschau an seine Seite erhalten. Die Stadt Eberswalde stehe dem wohlwollend gegenüber.