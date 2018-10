Einst Kita, bald Tagespflege

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Es wird wieder gebaut im Kastanienhof, oder vielmehr umgebaut. Die einstige Kita, die später als Betriebssitz vom Pflegedienst Ettmeier genutzt wurde und dann leer stand, soll nun das neue Zuhause der Tagespflege „Carpe diem“ werden.

„Nutze den Tag“ heißt „Carpe diem“ übersetzt. „Das passt doch“, findet Lars Ettmeier, einer von drei Gesellschaftern der Ettmeier Pflegen und Betreuen GbR. Das Pflegeunternehmen, das sich in Eisenhüttenstadt längst einen Namen gemacht hat, beschreitet ab Mitte November einen weiteren, neuen Weg. „Wir stellen uns breiter auf“, betont Lars Ettmeier. Denn „Carpe diem“ ist der Name der neuen Tagespflege, die die GbR schon ganz bald im Kastanienhof anbieten wird. Damit erhalten ältere Personen, die Möglichkeit, den Tag tatsächlich wieder zu nutzen. Dinge, die sie allein nicht mehr bewältigen können, sind dann aufgrund von Hilfe und Gemeinschaft wieder realisierbar. Das ist gut fürs Wohlbefinden und gut für den Kopf.

18 Plätze soll es geben. Die Betreuung wird dann tagsüber, montags bis freitags, von sechs Angestellten garantiert. Sechs Arbeitsplätze also, die durch das neue Geschäftsfeld geschaffen worden seien, betont Lars Ettmeier. Der Bedarf an so einer Tagespflege sei allemal da. Bisher gibt es in Eisenhüttenstadt die Tagespflege Kerstin in der Beeskower Straße, die der Arbeiterwohlfahrt (AWO) an der Fährstraße, die Tagespflege von Simone Leske am Lindenplatz und die Angebote im Krankenhaus.

Durch die Tagespflege können Lars Ettmeier zufolge vor allem auch pflegende Angehörige entlastet werden. Und die gibt es immer häufiger. Anders ist die bisherige Nachfrage nicht zu erklären. Ohne groß in die Werbung gegangen zu sein, seien bereits etwa 50 Prozent der Plätze belegt, sagt der Gesellschafter zufrieden. Nicht jeder Interessent will natürlich jeden Tag kommen. „Die meisten nutzen die Tagespflege zwei bis dreimal in der Woche“, weiß Ettmeier.

Was sie dann im Kastanienhof erwartet? Vor allem Gesellschaft. „Wir werden einen Bastelraum haben, Holzbearbeitung ist möglich, genau wie Häkeln und Stricken.“ Und Ergotherapie sei ebenfalls angedacht. „Vielleicht ist es sogar möglich, dass wir mit Schulen zusammenarbeiten. Dann könnten Kinder zum Vorlesen kommen“, denkt Lars Ettmeier in die Zukunft. Gemeinsam gegessen wird auf jeden Fall. Und vor allem das Frühstück und die Vesper sollen von den Besuchern gemeinsam vorbereitet werden – nicht umsonst entsteht eine große Küche. Das Mittag selbst kommt von einem Drittanbieter.

Wer Fragen zu den Kosten der Tagespflege hat, könne jederzeit im Büro der Ettmeiers vorbeischauen oder aber beim Pflegestützpunkt, erklärt der Gesellschafter. „Grundsätzlich kann man natürlich alles privat zahlen“, sagt er. Wer aber einen bestimmten Pflegegrad hat, schont das Portemonnaie.

Für Lars Ettmeier und seine Familie ist die Tagespflege ein völlig neues Geschäftsfeld und somit auch eine Herausforderung. Man habe sich im Vorfeld vor allem intensiv mit der Wichern Diakonie in Frankfurt (Oder) ausgetauscht. Der Sitz der Tagespflege stand schnell fest: die ehemaligen Geschäftsräume im Kastanienhof, etwa 500 Quadratmeter groß, vermietet von der Eisenhüttenstädter Wohnungsbaugenossenschaft (EWG). „Toi, toi, toi. Wir haben da mit der EWG einen Partner an der Seite, der sehr rührig ist“, zeigt sich Lars Ettmeier dankbar.

Auch in dem Wohnungsunternehmen ist man froh über die Pläne der Ettmeiers. „Das freut uns natürlich“, sagt Verena Rühr-Bach, die Vorstandsvorsitzende. „Das ist eine sinnvolle Ergänzung – vor allem auch für die dort bereits bestehenden Demenz-WGs.“ Zwei davon gibt es. Die werden durch den Umbau um jeweils einen Raum erweitert. Die Kosten für die Sanierung trägt die Wohnungsbaugenossenschaft. Die Räume werden ganz nach den Bedürfnissen einer Tagespflege hergerichtet.