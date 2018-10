Hochkonjunktur für Betrüger

Martin Stralau

Strausberg (MOZ) Ob Einbruchschutz oder vorbeugende Maßnahmen gegen Gewalt an Schulen. Das Präventionsteam der Polizeiinspektion Märkisch-Oderland hat gut zu tun. Ein Bereich gibt besonderen Anlass zur Sorge: Betrugsmaschen am Telefon und an der Haustür.

„Wir bekommen immer wieder Anzeigen von Menschen, die man versucht hat, zu betrügen, oder die tatsächlich betrogen wurden“, sagt Jürgen Schirrmeister. Ob Betrugsmaschen wie der in diversen Varianten angewandte Enkeltrick am Telefon oder dubiose Haustürgeschäfte, die Tendenz sei weiter steigend, „mit einer hohen Dunkelziffer“. Denn nicht jeder Fall werde angezeigt, sagt der Kriminalhauptkommissar, der den Bereich Prävention bei der Polizeiinspektion Märkisch-Oderland in Strausberg leitet.

Dabei müsste es diese Fälle gar nicht geben, wenn jeder nur vier Tipps beachte. Erstens: „Bei Gewinnspielen fallen keine Kosten an.“ Jürgen Schirrmeister erinnert sich an einen Fall, bei dem 500 000 Euro versprochen wurden, aber 2000 Euro Bearbeitungsgebühr gezahlt werden sollten. Außerdem rät Jürgen Schirrmeister, „niemals Geld an fremde Personen zu übergeben“ und bei Anrufern, die Geld wollen und sich als Enkel oder andere Verwandte ausgeben, immer zu versuchen, diese Personen unter ihrer bekannten Nummer anzurufen, um sich rückzuversichern. Erst kürzlich habe ein Mann in Märkisch-Oderland einer Person 50 000 Euro Bargeld für eine vermeintliche Bekannte übergeben, ohne deren Identität zu prüfen. Die vierte Regel, die man sich merken könne: „Polizisten rufen nie an – und fragen nach dem Vermögen“, sagt Schirrmeister. Er und seine vier Kollegen von der Präventionsabteilung sind regelmäßig im Kreis unterwegs, um diese Tipps vor allem bei Veranstaltungen von Senioren, der besonders betroffenen Zielgruppe, zu vermitteln. 30 bis 40 solcher Seniorenveranstaltungen besuchen die Polizisten im Jahr, hinzu kommt die zunehmend gefragtere Gewaltprävention an Schulen und die technische Beratung zum Einbruchschutz für Firmen und Privatpersonen. Mindestens 10 000 Menschen jährlich würden von seinem Team auf diesen Wegen erreicht.

Neben den Betrugsdelikten bleibe der Bereich Wohnungseinbrüche, dazu zählen auch Häuser, ein weiterer großer Schwerpunkt der Präventionsarbeit. Zwar sank die Zahl der Einbrüche im Kreis – von Oktober 2016 bis Oktober 2017 waren es 246, im Folgejahr bis jetzt 176 – doch das sei kein Grund, nachzulassen. „Wir wollen die Sensibilität der Bürger aufrechterhalten, denn niemand kann in die Zukunft schauen“, sagt Schirrmeister. Er appelliert an die Menschen, dass sie wachsam sind, einfache Dinge beachten wie Türen und Fenster ordentlich zu verschließen und Einbruchschutz zu betreiben. Gerade in den dunklen Monaten November bis Februar gebe es statistisch gesehen mehr Einbrüche als sonst. Zeitschalter für Licht und Fernseh-Simulatoren könnten hier abschreckend wirken, weil sie vorgaukeln, dass jemand zu Hause ist. „Das mögen Diebe nicht“, sagt Schirrmeister.

Termine für Präventionsveranstaltungen oder Sicherheitsberatungen können unter Tel. 03341 3301080 vereinbart werden.