Erlebnispfad für Waldfrieden

Kai-Uwe Krakau

Bernau (MOZ) In rund acht Wochen soll der Haushalt der Stadt Bernau für das Jahr 2019 beschlossen werden. Gegenwärtig wird der Entwurf in den politischen Gremien behandelt. Aus den Fraktionen und Ortsbeiräten gibt es sieben Sachanträge.

Eigentlich wollte der Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur, Soziales und Sport gemäß der Tagesordnung am Montagabend über die Haushaltssatzung für das Jahr 2019 diskutieren. Da es aber nur einen Sachantrag aus dem Bereich gab, der zudem auch nicht vorlag, sollte die Debatte auf die nächste Sitzung verschoben werden. Finanzdezernentin Renate Geißler, den knappen Zeitplan im Blick, mahnte schließlich an, doch wenigstens ein Votum über das Gesamt-Zahlenwerk abzugeben. Dies tat der Ausschuss dann auch mit drei Ja-Stimmen und drei Enthaltun-gen – allerdings ohne Diskussion.

Die Fraktionen und Ortsbeiräte haben dagegen schon ihre Hausaufgaben gemacht und insgesamt sieben Sachanträge zum Haushalt 2019 in der Verwaltung eingereicht. Die Christdemokraten wollen die Bürgernähe stärken und schlagen deshalb vor, dass sich die Fraktionen auch im neuen Stadtmagazin „Bernauer“ äußern können. Darüber hinaus sollen die Aufzeichnungen der Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung bis zum Ende der nächstfolgenden Wahlperiode online gestellt werden. Die entsprechenden Haushaltsmittel, das sind bis zu 2380 Euro pro Jahr, sollen im Haushalt 2019 eingestellt werden.

Die Linken-Fraktion möchte, dass Vereine und Selbsthilfegruppen, denen keine eigenen Räume zur Verfügung stehen, städtische Mietzuschüsse zur Durchführung von Weihnachtsfeiern erhalten. Die Kosten liegen dafür bei 5000 Euro. Die Verwaltung verweist in einer Stellungnahme darauf, dass in allen kommunalen Richtlinien eine Förderung vereinsinterner Feste ausgeschlossen ist.

Zusammen mit dem Bündnis für Bernau setzen sich die Linken für den Bau eines Fußgängertunnels am Bahnhof Bernau in Richtung Süd ein. Im Zusammenhang mit dem Ausbau der Ladestraße mit Parkplätzen und weiteren verkehrslenkenden Maßnahmen würde so die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs für viele Pendler erleichtert, heißt es.

Zusätzliche finanzielle Mittel wollen SPD/Freie Fraktion und die Linken der Bernauer Stadtmarketinggesellschaft (BeSt) zukommen lassen. Dabei geht es um 10 000 Euro für die Fortschreibung des Corporate Design sowie um 8000 Euro für die Jubiläen „100 Jahre Bauhaus“ und „500 Jahre St. Marien“. Dafür sollen zwei Themenflyer, Werbung sowie die Kooperation mit Visit Berlin und der Kulturprojekte Berlin GmbH finanziert werden. Grünes Licht gab es dafür schon vom Bildungs- und Kulturausschuss. Er votierte einstimmig für die Vorlage.

Etwas für die Umwelt wollen SPD/Freie Fraktion tun. Sie unternehmen nach einem erfolglosen Vorstoß vor sechs Jahren erneut den Versuch, die Papierkörbe mit Aschenbechern nachzurüsten. Die massenhaften Zigarettenkippen böten ein schreckliches Bild und bereiteten der Stadtreinigung viel Arbeit, heißt es in der Begründung.

Der Ortsbeirat Birkholz setzt sich für die etappenweise Rekonstruktion der „hinteren“ Dorfstraße ein. Dafür sollten die notwendigen Planungsarbeiten aufgenommen werden, so das Gremium. Bei Regen bildeten sich dort Pfützen mit dem Ausmaß von kleinen Seen. Wenn es dagegen trocken sei, gebe es eine gesundheitsgefährdende Staubbelastung vor allem für die Kinder auf den nahen Spielplatz.

Einen Walderlebnispfad will der Ortsbeirat Waldfrieden. Es gebe dort unterschiedliche Baumpopulationen sowie eine reichhaltige Fauna und Flora. Der Ortsteil sei daher für die Schaffung eines Erlebnispfades zum Thema Wald prädestiniert, findet der Ortsbeirat.