(MOZ) Wie gut, wenn man heutzutage als Lehrer Mathe oder Physik unterrichtet. Oder noch besser: Sport. Dann spielen aktuelle politische Geschehnisse und gesellschaftliche Debatten keine Rolle – und man kann nicht in die Bredouille kommen, diese nicht ausgewogen .

Gerade bei der Behandlung solcher Problembereiche wird von Lehrern zu Recht Objektivität, Behutsamkeit und Ausgewogenheit verlangt. Aber dass sie dazu durchaus in der Lage sind, sollte man voraussetzen. Ein Vertrauensvorschuss, den die AfD aber offenbar nicht geben kann. Vielmehr vermuten die Rechtspopulisten hinter jedem Klassenzimmer linke Lehrer, die versuchen, ihre Schüler in eine bestimmte Richtung zu drängen.

Von Zuständen wie zu DDR-Zeiten ist gar die Rede. Und in der Tat ist an diesem Vergleich etwas dran. Erinnern die von der AfD initiierten Onlineportale, auf denen Schüler „ungehorsame“ Lehrer melden sollen, doch irgendwie an Stasi-Methoden – und sind auch deshalb eine unerträgliche Idee.