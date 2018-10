20 Euro pro Semester mehr

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Zum März 2019 erhöht die Stadt den Betrag, den sie pro Semester an Studierende mit Hauptwohnsitz in Eberswalde zahlt. Erstmals erhalten auch Auszubildende das Begrüßungsgeld. Die finanziellen Konsequenzen dieses Volksvertreter-Beschusses sind noch nicht ermittelt.

In der Stadtverordnetenversammlung gab es schon keine Diskussion mehr. Einhellig wurde die Entscheidung durchgewunken, die auf die gestiegenen Lebenshaltungskosten auch der Studenten Bezug nimmt und auf CDU-Antrag auch Azubis einbezieht. „Es ist gut und richtig, dass wir die Leistungsträger unserer Gesellschaft fortan gleichbehandeln“, hatte Dietmar Ortel, Mitglied der Eberswalder CDU-Fraktion nur gesagt, bevor es zur Abstimmung kam, die einhellig ausging.

Fürs erste Semester oder Ausbildungsjahr in Eberswalde gibt es nach Inkrafttreten der neuen Regelung 100 und nicht mehr wie schon seit 14 Jahren 80 Euro. Für jedes weitere Semester oder Ausbildungsjahr wird ein Zuschuss von 70 Euro gewährt, früher waren es 50 Euro.

2017 war das Begrüßungsgeld nach Auskunft des kommissarisch eingesetzten Verwaltungsdezernenten Stefan Müller 1186-mal ausgezahlt worden, davon 297-mal als Erstbewilligungen. Die Zahlen sind seit Jahren in etwa konstant. Würde sich an den Bewilligungszahlen auch 2019 nichts ändern, hätte Eberswalde laut veränderter Satzung für das Begrüßungsgeld dann etwa 92 000 Euro jährlich aufzubringen – etwa 24 000 Euro mehr als bisher.

Wie stark die Stadtkasse dadurch belastet wird, dass ab März 2019 auch Auszubildende ein solcher Zuschuss zusteht, ist laut Stefan Müller noch nicht exakt absehbar. „Uns ist zwar bekannt, dass es in Eberswalde aktuell insgesamt 710 Azubis gibt. Aber wir können nicht abschätzen, wie viele von ihnen bei uns mit Hauptwohnsitz gemeldet sind“, hatte der Vertreter der Rathausspitze im Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen mitgeteilt. Die Verwaltung bleibe trotz dieser Unwägbarkeit entspannt, weil sich jeder Einwohnerzuwachs in klingender Münze auswirke.

In der Beschlussvorlage zum Begrüßungsgeld wird ausgeführt, dass Eberswalde im vorigen Jahr etwas mehr als 23 Millionen Euro an allgemeinen Schlüsselzuweisungen überwiesen bekommen hat. Bei einer laut Zensus gültigen Zahl von 39 303 Einwohnern habe dies einen Pro-Kopf-Zuschuss von 589 Euro erbracht. Für jeden Einwohner mussten 258 Euro an Kreisumlage an den Landkreis Barnim abgeführt werden. Somit waren 331 Euro pro Einwohner bei der Stadt verblieben. Vorsorglich heißt es in dem Dokument weiter, dass die allgemeinen Schlüsselzuweisungen Schwankungen unterworfen seien, was es unmöglich mache, den finanziellen Vorteil auszurechnen, den der Zuzug von Studenten und Azubis nach Eberswalde mit sich bringe.

Während das Regelweg für Studenten detaillierte Angaben unter anderem zum Antragsverfahren enthält, fehlt ein solcher Leitfaden für Azubis noch. Bei Studenten wird zum Beispiel festgehalten, dass sie maximal drei Monate vor ihrer ersten Immatrikulation antragsberechtigt sind. Innerhalb von anderthalb Jahren vor ihrer Anmeldung in Eberswalde dürfen sie nicht mit Hauptwohnsitz hier gelebt haben. Im Falle einer Exmatrikulation verlieren sie ihre Zuwendungsvoraussetzung fürs Begrüßungsgeld – es sei denn, sie würden innerhalb von sechs Monaten ein neues Studium in Eberswalde beginnen und die gesamte Zeit hier wohnen bleiben.

Im Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen hatte Lutz Landmann (SPD) den CDU-Vorstoß begrüßt. „Studierende und Azubis absolvieren beide eine anspruchsvolle Ausbildung und sind als Fachkräfte von morgen unverzichtbar“, sagte er.

Das Begrüßungsgeld sei dazu geeignet, Studierende und Azubis für Eberswalde zu begeistern, betonte Volker Passoke (Linke).