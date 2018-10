Dunkle Wolken am Horizont der Wirtschaft

Berlin (MOZ) Sprudelnde Steuereinnahmen, Beschäftigungsrekorde, Exportüberschüsse – man hat sich an die immer neuen Positivnachrichten aus der Welt der Wirtschaft gewöhnt. Doch jetzt bekommt das schöne Bild Risse. Nun schraubt auch der Internationale Währungsfonds seine Konjunkturprognose zurück. Besonders skeptisch blickt er auf das hochgradig export-abhängige Deutschland. Ein Wachstumsrückgang von 2,5 auf 1,9 Prozent im laufenden Jahr ist zwar noch lange keine Rezession. Doch es ist ein Warnsignal. IWF-Chefin Christine Lagarde mahnte angesichts wachsender Risiken bereits vor einem halben Jahr, man müsse das Dach flicken, solange die Sonne scheint. Um im Bild zu bleiben: Nun ballen sich bereits dunkle Wolken über uns zusammen.

Der Handelskonflikt zwischen den USA und China droht Zulieferketten vor allem der Automobilbauer zu durchtrennen; ein harter Brexit könnte Produktionskosten hochtreiben; und falls die Zentralbanken die Zinsen stärker erhöhen sollten als bisher eingepreist, drohen Verwerfungen an den Finanzmärkten und neue Turbulenzen in der Euro-Zone – Stichwort Italien.

Die Regierungen der EU-Staaten sind auf solche Szenarien denkbar schlecht vorbereitet. Einen normalen zyklischen Abschwung mit etwas geringeren Wachstumsraten, so das Kalkül in Berlin und anderswo, kann die Euro-Zone leicht verkraften. Und ohnehin haben die EU-Lenker andere Sorgen: Der Streit um die Flüchtlingspolitik ist ebenso ungelöst wie die Reform der EU-Institutionen. Und überall gewinnen Rechtspopulisten rasant an Zulauf.

Wenn es bei guter Konjunktur schon einen Rechtsruck gibt, was soll dann erst geschehen, wenn das Wachstum wirklich drastisch abflaut? Vorausschauende Politik müsste jetzt eingreifen. Einen Punkt könnte die Bundesregierung sogar in Eigenregie anpacken: mehr Investitionen. Das ist aber erst realistisch, wenn die Konjunktur wirklich schwächelt und die Firmen wieder Kapazitäten frei haben. Für alle anderen Punkte braucht Deutschland Mitstreiter: Für den Kampf gegen Handelsschranken ebenso wie für einen unfallfreien Brexit und für einen Notfallplan für die Euro-Zone, der greifen muss, falls Italien durch die abenteuerliche Haushaltspolitik der neuen Regierung und steigende Zinsen in eine Schuldenkrise taumelt. Kurz gesagt: Es gibt viel zu tun.