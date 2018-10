A24 nach Brand wieder frei

Markus Kluge

Herzsprung (MOZ) Ein ausgebrannter Lkw hat am Dienstag den Verkehr auf der Autobahn 24 zwischen den Anschlussstellen Herzsprung und Neuruppin in Richtung Berlin blockiert. Der Laster hatte in der Nacht Feuer gefangen. Der Sattelzug, der Lebensmittel für einen Supermarkt geladen hatte, geriet laut Polizeiangaben gegen 22.35 Uhr im Baustellenbereich in Brand. Der 50-jährige Fahrer konnte sich retten, sein Lkw war aber verloren.

Ursache für das Feuer war laut Polizeiangaben ein Defekt am rechten Vorderrad. Der brennende Lkw blockierte die komplette Fahrbahn in Richtung Berlin. Aus Sicherheitsgründen wurde in der Nacht zeitweise auch die Richtungsfahrbahn nach Norden von der Polizei gesperrt. Dass der Lkw die Fahrbahn blockiert hat, war Glück für die Feuerwehr. „Wir konnten so entgegengesetzt der Fahrtrichtung zum Einsatzort fahren. Ansonsten hätte es deutlich länger gedauert, durch den Stau zum Einsatzort zu kommen“, sagte Temnitz-Amtsbrandmeister Sebastian Giesert.

Um das Feuer zu löschen, kamen Brandbekämpfer aus dem Amt Temnitz, aus Neuruppin und Wittstock zum Einsatz. Problematisch dabei war, dass die Ladung, die größtenteils in Pappe und Kunststoff verpackt war, bereits brannte. Laut Sebastian Giesert mussten die Waren noch während der Löscharbeiten mit einem Minibagger von der Ladefläche gezogen werden, um alle Glutnester zu erreichen. Die Feuerwehren waren bis etwa 8 Uhr im Einsatz. Anschließend hat ein Spezial-Abschleppunternehmen den ausgebrannten Sattelzug geborgen. Zudem musste die Straße per Bagger von Fahrzeugschrott, Brandresten und Lebensmitteln befreit und anschließend gereinigt werden. Der Schaden an Lkw und Ladung wird auf rund 170 000 Euro geschätzt.

Die Sperrung der A 24 bis etwa 17.15 Uhr wirkte sich auf das gesamte Umland aus. Der Verkehr aus Richtung Hamburg und Rostock in Richtung Berlin sorgte auf der B5 im Bereich Kyritz sowie auf der L18 und in Neuruppin auf der B167 den ganzen Tag über für Stau und lange Wartezeiten.