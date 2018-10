Sonnenberger Funkmast ist beschlossene Sache

Matthias Henke

Sonnenberg (MOZ) Bald steht ein Mobilfunkmast der Telekom in der Sonnenberger Dorfmitte. Vertraglich sei bereits alles in trockenen Tüchern, mit den Bauarbeiten wurde auch schon begonnen, bestätigte am Dienstag die Granseer Amtsverwaltung.

Erst am Montag hatte der Sonnenberger Sylvio Franke wie berichtet eine Unterschriftensammlung gegen das Vorhaben angekündigt und im Zuge dessen gesundheitliche Risiken einer Mobilfunkantenne und die seiner Meinung nach mangelhafte Kommunikation seitens der Gemeinde in dieser Angelegenheit als Argumente ins Feld geführt. Auch die Gründung einer Bürgerinitiative steht offenbar im Raum.

Doch über die Planungsphase ist der Mast längst hinaus. Der Vertrag mit der Telekom sei bereits geschlossen, so Christian Rupnow, Abteilungsleiter Kommunales und Kommunikation in der Granseer Amtsverwaltung. „Und sie sind auch schon beim Bauen.“ Zur Fertigstellung bekomme er allerdings keine Rückmeldung, so der Abteilungsleiter weiter. „Es gab eine Anfrage der Telekom, dass das Unternehmen in Sonnenberg einen Mast aufstellen will. Zusammen mit dem Bürgermeister haben wir dann nach einem Standort gesucht“, erläuterte er. Vom Plan, den Mast unmittelbar an der Kreuzung Dorfstraße/ Rauschendorfer Weg zu errichten, quasi direkt neben dem neuen Spielplatz, sei man wieder abgerückt. Nun sei man einige Meter nach Norden gerückt, zwischen das Gemeindehaus und die Feuerwehr, befinde sich aber immer noch in der Dorfmitte.

Der Mast werde auf Grund und Boden der Gemeinde gebaut, so Rupnow weiter. Das Vorhaben sei mit Bürgermeister Ralf Wöller (CDU) vorbereitet worden und auch Sonnenbergs Gemeindevertretern sei das Vorhaben vorgestellt worden. Der Mast sei aber sowohl genehmigungs- als auch bauantragsfrei. „Weil wir unter der Zehn-Meter-Marke bleiben“, so Rupnow.

Lediglich mit der Bundesnetzagentur habe sich die Telekom noch auseinanderzusetzen, erläuterte Christian Rupnow. Von dort gebe es dann einen Abnahmebescheid. Die Behörde kon­trolliere ferner die Einhaltung der Grenzwerte für die Mobilfunkstrahlung. „Sie fahren auch unangekündigt herum und testen das Ganze“, so Rupnow. Bürgermeister Wöller wollte sich zu dem Sachverhalt nicht äußern.

In Schönermark hatte unlängst ein ähnliches Vorhaben hohe Wellen geschlagen. Dort lehnte die Gemeindevertreterversammlung den Plan der Telekom, in der Dorfmitte einen Mobilfunkmast zu errichten, jedoch ab. In Schulzendorf war eine Antenne bereits Ende vergangenen Jahres aufgestellt worden.