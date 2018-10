Marktplatz der Attraktionen

Schlange stehen beim Schminken: Nelli Ganzen von der Seelower Kindervereinigung verzauberte so manchen kleinen Besucher. Der Verein bot in seinem Stammsitz, dem Frizz, auch Basteln und Glücksrad an. © Foto: Johann Müller

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Zu einem bunten Aktionstag „Begegnungen genießen“ hatte der Lokale Aktionsplan des Kreises am Dienstag eingeladen. Auf dem Seelower Marktplatz und in der Kirche gab es viel Musik, Mitmachangebote und Infostände.

Die Knirpse der DRK-Kita „Märchenland“ staunen. Clown Olli packt ein Stück Papier in sein Zaubersäckchen und holt nach einem Simsalabim einen Fünf-Euro-Schein heraus. Er hat noch andere Tricks parat. Die Kinder sind beeindruckt, lassen sich von Olli auch zu einem gemeinsamen Macarena-Tanz auf dem Markt ermutigen. Mittendrin 19 Kinder aus der Letschiner Kita.

„Wir betreuen in unserer Einrichtung seit Jahren auch Kinder aus der Flüchtlingsunterkunft in Voßberg“, erzählt Beate Fischer, die mit ihren Kolleginnen Beate Maslowski und Julia Weissert in die Kreisstadt gekommen ist. Das sei eine tolle Abwechslung für die Kinder, sagt sie. Alle schwärmen noch von dem Märchenstück „Mascha und der Bär“, das die Schauspieler des Theaters des Lachens aus Frankfurt kurz zuvor in der Kirche aufgeführt hatten. Es war genau nach dem Geschmack der jüngsten Besucher des Aktionstages, bei dem verschiedene Akteure das Thema Integration und Flüchtlingsarbeit in Märkisch-Oderland erlebbar machen wollten.

Gekommen sind auch zahlreiche Familien aus Flüchtlingsunterkünften mit ihren Kindern. Gemeinsam spielen, toben und basteln sie. Der Nachwuchs hat keine Berührungsängste, während die Eltern meist etwas scheu das fröhliche Treiben beobachten. Landrat Gernot Schmidt war bei seiner kurzen Eröffnungsrede am Vormittag ganz gezielt auf diesehr jungen Gäste eingegangen. Die Kinder in den Flüchtlingsunterkünften würden aus verschiedenen Ländern kommen, erinnerte er. Im Schnitzmobil von Wolfgang Stübner könnten die Kinder sehen, welche Tiere es in den einzelnen Ländern gibt. Stübner lud an dem Tag ein, aus Rohlingen allerlei Tiere zu schnitzen. Das allerdings war dann doch etwas für die schon etwas größeren Hortkinder, die sich am Nachmittag einfanden.

In der Kirche gab eine Ausstellung des SPI Einblick in die Schicksale von Flüchtlingen, die in der Gemeinschaftsunterkunft Hoppegarten leben. So wie die 48-jährige Tschetschenin Kameta. Sie flüchtete vor vier Jahren mit ihren acht Kindern allein nach Deutschland. Die großen Söhne waren mit der Regierung in Konflikt geraten. Sie wolle in Deutschland bleiben, erzählt sie. Ihr Asylantrag ist noch immer nicht entschieden. Dennoch möchte sie lieber weiter im Heim leben als zurück geschickt zu werden. Ihre Kinder besuchen Schulen, fühlten sich wohl, hätten hier eine Zukunft, sagt Kameta. Wie andere aus der Unterkunft hat sie an einem Projekt mitgewirkt, fotografierte ihr neues Leben in Deutschland. So entstand unter Regie von Pierre Karohs vom SPI eine Fotoausstellung, die bis vor kurzem im Gemeindehaus in Hoppegarten gezeigt wurde.

In der Kirche präsentieren sich auch Blogger. Deutsche Jugendliche sind gemeinsam mit Jugendlichen aus Flüchtlingsunterkünften im Oderbruch auf Tour gegangen, haben Filme gedreht, die sie auf Youtoube unter Lifestyle Oderbruch zeigen. Über einen Beamer können die Besucher sie sehen.

Auch kulinarisch geht es an diesem Aktionstag sehr international zu. Der Seelower Integrationsverein mit seiner Vorsitzenden Marion Nowack kredenzt hierzulande ungewöhnliche herzhafte und süße Köstlichkeiten wie Manti (ähnlich wie Piroggen), Schebureki (Blätterteig mit Kräuterfüllung) oder Schack Schack (Kuchen). In den Hüpfburgen des Kreissportbundes können sich die Kinder austoben. Fast schon obligatorisch ist die Schlange am Schminkstand der Seelower Kindervereinigung. Viele lassen sich bunte Gesichter malen. Ein rundum gelungener und noch dazu sonniger Tag. Nur Stamm-Marktbesucher moserten, weil ihre Parkplätze belegt waren.