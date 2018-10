Vierte Heim-Niederlage

Jörg Jankowsky

Petershagen-Eggersdorf Ist die Brandenburgliga eine Nummer zu groß für die Fußballer von Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf? Nach den bisherigen Auftritten, so der allgemeine Tenor, eigentlich nicht. Doch am vergangenen Wochenende hat die Mannschaft das vierte Saison-Heimspiel auf dem Waldsportplatz verloren.

Spielerisch meist überzeugend, außer in Klosterfelde, fehlte es den Doppeldörflern bisher nur am lohnenden Ertrag. Vor allem zu Hause. So auch am letzten Sonnabend, als ein 1:2 am Ende auf der Anzeigetafel gegen Mitaufsteiger BSC Preußen Blankenfelde-Mahlow leuchtete.

Es war die allererste Niederlage der Blau-Weißen im siebenten Punktspiel-Vergleich mit den Preußen. Blankenfelde-Mahlow feierte somit seit 2013 nicht nur den ersten Sieg gegen Petershagen-Eggersdorf, sie eroberten am siebten Spieltag gleichzeitig die ersten drei Meisterschafts-Punkte in der laufenden Saison. „Ich glaube, die Preußen hatten insgesamt nur drei Torchancen im gesamten Spiel. Wir bestimmt dreimal so viel“, fasste es Robert Vsetycek nach dem Abpfiff kurz, aber kopfschüttelnd zusammen.

Der Spielverlauf und vor allem die Torfolge ähnelten sehr der Heim-Niederlage gegen den Oranienburger FC Eintracht. Das Spiel gegen den aktuellen Tabellenletzten hatte kaum begonnen, schon lagen die Blau-Weißen 0:1 zurück und die Gäste jubelten früh. Dustin Kögler (3.) stocherte nach einer Ecke den Ball im dritten Nachschuss über die Torlinie. Ein geordnetes Abwehrverhalten des Gastgebers war in dieser Situation nicht erkennbar.

Gut zehn Minuten benötigten die Blau-Weißen, um sich von diesem Gegentor zu erholen. Dann aber starteten sie ein wahres Powerplay in Richtung BSC-Gehäuse. Silvan Küter (15.) traf nach Einwurf von Paul Westphal nur das Außennetz. Denis Rolke (21.) schoss eine präzise Flanke Marvin Ghaddars übers Tor. Preußen-Keeper Tim Kuper parierte gegen Vsetycek (23.) ganz stark, den Nachschuss jagte Küter in den blauen Himmel. Wenig später zielte er dann genauer und traf aus zentraler Position zum verdienten Ausgleich.

Auch der Führungstreffer für Petershagen-Eggersdorf lag vor der Pause noch mehrfach in der Luft. Doch oft versäumten die teilweise zu verspielten Blau-Weißen den direkten Schuss-Abschluss in verheißungsvollen Momenten. Oder Kuper war wieder im Nachfassen zur Stelle, wie bei einem tollen Solo Vsetyceks (43.). Oder die vielen Standards verfehlten ihr Ziel, wie bei der guten Möglichkeit für Westphal (45.), dessen Versuch ebenso knapp übers Gäste-Tor flog.

Einbahnstraßen-Fußball sahen die Fans auch mit Beginn der zweiten Halbzeit. Ein Vsetycek-Solo (52.) wurde von den aufopferungsvoll kämpfenden, aber sehr defensiv eingestellten Preußen im Strafraum gerade noch so gestoppt, ein Schuss von Tim Bolte (53.) im allerletzten Moment abgeblockt.

Dann sprang ein gefühlvoller Vsetycek-Ball vom langen Pfosten zurück, doch selbst der dritte Einschuss-Versuch dreier Blau-Weißer blieb erfolglos. Das mehrfach in der Luft liegende 2:1 für Blau-Weiß sollte einfach nicht fallen. Dafür wie aus dem Nichts auf der Gegenseite. Erneut traf Kögler (62.), diesmal aus der Dis-tanz, profitierte dabei von einem unglücklichen Abwehrfehler der Doppeldörfler.

Wie verkraftete der Gastgeber diesen erneuten Rückstand? Das blau-weiße Trainer-Team reagierte personell, wechselte in Halbzeit zwei-, dreimal, um doch noch den ersehnten ersten Brandenburgliga-Heimsieg einzufahren. Lars Dingeldey (64./67.) setzte daraufhin die nächsten Akzente. Erst scheiterte er im Fünfmeterraum, kurz darauf per Kopf an der Querlatte. Im Gegenzug hielt Roger Sobotta seine Blau-Weißen im Spiel, klärte in höchster Not zur Ecke. Die Zeit lief der Sedlak-Elf immer mehr von der Uhr, die sich nun recht schwer tat und bei den offensiven Finalpässen zu ungenau agierte. Trotzdem ergaben sich weitere Torchancen, zumindest für ein Remis. Aber an diesem Nachmittag war das Glück nicht auf Seiten der Blau-Weißen. Maximilian Traue (84.) scheiterte wieder an der Querlatte und Thomas Guggenberger (88.) köpfte aus sieben Metern, nach präziser Flanke von Benjamin Jegust, nur knapp über das Preußen-Tor.

„Die Mannschaft tut mir momentan ein wenig leid“, sagte Blau-Weiß-Präsident Gerd Lehmann nach dem Abpfiff. „Sie hat gut gespielt und war wieder mal besser als ihr Gegner. Aber zum erfolgreichen Fußball gehören eben auch Tore.“ Nach der vierten Saison-Heimniederlage, alle nur mit einem Tor Differenz, befindet sich Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf nun mittendrin im Liga-Abstiegsfeld.