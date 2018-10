Newcomer Luca Pioch räumt ordentlich ab

Lars Kremps

Eberswalde Sechs Kämpfer des Eberswalder Kick-Box-Teams fuhren zu den Wartburg Classics. Mit je zwei ersten und zweiten Plätze kehrten sie erfolgreich wieder zurück.

Nach einer längeren Wettkampfpause stand Florentine Hoffmann wieder auf der Matte. Von Anfang an versuchte sie alles umzusetzen, was zuletzt im Training geübt wurde. Auch ihr Größendefizit, das sonst immer ein Problem darstellte, konnte sie geschickt ausspielen. Leider reichte es am Ende nicht für einen Sieg in der Klasse bis 37 kg.

Die Klasse bis 37 kg beherrschte Mino Miguel Miserius bis zum Finale deutlich. Auf den Punkt fokussiert und konzentriert ließ er seinen Gegnern nicht den Hauch einer Chance. In das Finale starte er ebenso. Der Eberswalder ging früh in Führung und verwaltete den Vorsprung. Allerdings machten ihm die Kampfrichter einen Strich durch die Rechnung. Durch eine desolate Leistung und massiven Fehlentscheidungen wurde der Punktestand immer enger, bis am Ende der zweiten Runde ein Remis auf dem Scoreboard stand. In der Verlängerung veränderte sich die Leistung der Referees leider nicht. Mino Miguel Miserius konnte machen was er wollte, die Kampfrichter konnten oder wollten seine Punkte nicht sehen. Am Ende verlor er das Finale mit einem Punkt und musste sich mit einem zweiten Platz zufriedengeben.

Der zweite Newcomer beim KBT Eberswalde, Luca Pioch, ließ von Beginn an nichts anbrennen. Mit Mut, gut gewählten Techniken und einem perfekten Timing kämpfte er sich erfolgreich durch seine Klasse. Der junge Eberswalder holte den Pokal in der Klasse Newcomer bis 155 Zentimeter.

Enrica Linke kämpfte sich in der Klasse +47 kg locker ins Finale. Sie bewegte sich geschickt auf der Matte, hielt die Distanz genau richtig und konnte somit aus der Bewegung heraus gezielte Angriffe setzen. Sie hatte im Finale eine Gegnerin, die gerade von der Weltmeisterschaft der Jugend und Junioren zurückkehrte. Enrica Linke ließ sich dadurch aber nicht entmutigen. Sie blieb weiterhin beweglich. Allerdings machte ihre Gegnerin es ihr nicht so einfach, einen Angriff anzusetzen. Am Ende musste sie sich geschlagen geben und sicherte sich Silber in ihrer Klasse.

Als letzte Eberswalderin startete Anna Hoffmann. Sie kämpfte sich in der Klasse bis 47 kg souverän bis ins Finale. Da wurde der Punktestand durch die Leistung der Kampfrichter enger, als es hätte sein müssen. Das wurde dann auch durch der Turnierleitung moniert. Trotzdem ließ sich Anna Hoffmann den Sieg nicht nehmen. Sie zeigte, warum sie an der WM der Jugend und Junioren teilnehmen durfte und warum sie im Nationalteam ist. Dank starker Kontertechniken konnte ihre Gegnerin keinen Druck aufbauen. Ihre Leistung war mehr als zufriedenstellend. Der Klassensieg beweist es.