Sanierung von Straßen: CDU will weg von Beiträgen

Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Ein halbes Jahr lang ist die CDU hin und her geschwankt. Jetzt legt sich Parteichef Ingo Senftleben fest: Die Straßenausbaubeiträge für Anlieger soll künftig das Land übernehmen. Was das kostet, lässt sich noch nicht absehen.

Das Thema Straßenausbaubeiträge hatten BVB/Freie Wähler in den Landtag gebracht. Der Landtagsabgeordneter Péter Vida drohte mit einer Volksinitiative im Landtagswahlkampf. Die Regierungsfraktionen sahen daraufhin Handlungsbedarf, ohne das System infrage stellen zu wollen. Das sieht vor, dass die Hausbesitzer bei Ersterschließung und Sanierung von Anliegerstraßen an den Kosten beteiligt werden. Bei Ersterschließungen gilt Bundesrecht, an den entsprechenden Beiträgen kann Brandenburg nichts ändern.

Die brandenburgische CDU tat sich mit der Positionierung nicht leicht. Wohl wissend, dass mit dem Städte- und Gemeindebund auch viele Bürgermeister aus den eigenen Reihen die eingespielte und gerichtlich bestätigte Praxis beibehalten wollen, ließ Parteichef Senftleben eine Arbeitsgruppe unter Leitung seiner Stellvertreterin Barbara Richstein einrichten. Auch ein Gutachten gab die CDU in Auftrag. Außerdem beauftragte der Landtag das Innenministerium, bis November einen Ländervergleich und eine Kostenschätzung vorzulegen.

Weder das CDU-Gutachten noch der Bericht der Richstein-Arbeitsgruppe, geschweige denn die Prüfung durch das Innenministerium liegen vor. Trotzdem beschloss die CDU-Fraktion am Dienstag mehrheitlich, einen Antrag zu erarbeiten, dass künftig das Land die Beiträge der Bürger übernimmt.

Die genauen Verteilparameter sollen mit dem Städte- und Gemeindebund erarbeitet werden. Senftleben räumte ein, dass die Richtstein-Kommission offenbar einen anders lautenden Vorschlag unterbreiten wird, der auf eine teilweise Entlastung der betroffenen Bürger hinauslaufen wird.

Ein CDU-Parteitag Ende November soll entscheiden, welcher von beiden Vorschlägen weiter verfolgt und dann wohl auch im Wahlprogramm der Partei landen wird. Senftleben hofft, dass sich die Mehrheit für einen kompletten Systemwechsel, wie er es nannte, aussprechen wird. Der Christdemokrat räumte ein, dass es bei der Umsetzung seiner Pläne eine sogenannte Gerechtigkeitslösung geben wird. Das Verfahren würde mit einem Stichtag in Kraft gesetzt. Diejenigen, die gezahlt haben, können nicht entschädigt werden.

Auf der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes hatten sich mehrere Bürgermeister gegen die Abschaffung der Ausbaubeiträge ausgesprochen. Unter anderem weil dann auch Mieter und Anwohner von Hauptverkehrsstraßen über ihre Steuern an der Wertsteigerung von Einfamilienhäusern beteiligt würden. Senftleben verweist dagegen auf junge Familien, die auch beim Bau oder Erwerb eines Eigenheimes entlastet werden müssten.

Linken-Fraktionschef Ralf Christoffers sprach sich am Dienstag für einen Erhalt der Beiträge aus. Er plädierte jedoch für Härtefallregelungen, Stundungen und für mehr Rechte der Bürger bei den Entscheidungen, in welchem Umfang und wie teuer Straßen saniert werden sollen.