Überzeugt von der Uni an der Oder

Empfang in der Mensa: An der Viadrina lernen mehr als 6000 Studierende aus über 100 Ländern. Viet Huong Tras (l.) und Tra My Sitz (r.) studieren Betriebswirtschaftslehre, Tuyet Nga Vu studiert Kulturwissenschaften. Alle drei kommen aus Hanoi, der Hauptstadt Vietnams. © Foto: Winfried Mausolf

Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Am Montag beginnt für etwa 1400 Erstsemester das Studium an der Viadrina. Bereits in dieser Woche werden sie in verschiedenen Einführungsveranstaltungen begrüßt. Der gute Ruf der Uni und dass an der Viadrina alles etwas persönlicher ist, überzeugte viele von ihnen.

Nach den Semesterferien ist es in dieser Woche wieder ungewohnt voll an der Viadrina. Die „Erstis“ bekommen Einführungen in alles, das sie für ihr Studium an der Europa-Uni wissen müssen: von allgemeinen Lern- und Lehrangeboten, über Fremdsprachenausbildung, Führungen durch Stadt, Campus und Bibliothek, bis hin zu der Frage nach den besten Ausgehmöglichkeiten.

Nach der Einführungsveranstaltung für alle neuen International Business Administration (IBA)-Studierenden standen Simon Lüttmer, Arman Lautenbach und Fritz Pinnow am Dienstag vor dem Gräfin-Dönhoff-Gebäude. Das Fach, erzählte der 19-jährige Arman Lautenbach, kann man nicht in vielen Städten studieren. „Ich habe mich informiert über die Unis und Hochschulen und die Europa-Uni ist dabei an der Spitze“, sagte der Student, der aus Kiel kommt. Die anderen beiden gaben ihm Recht: Die Viadrina habe einen guten, internationalen Ruf. Von diesem Netzwerk ist auch IBA-Studentin Lisa Hogreve aus Lübeck überzeugt, wie sie am Dienstag erzählte.

Am Abend wurden die neuen Studierenden dann von Viadrina-Vizepräsidentin Janine Nuyken und OB René Wilke begrüßt. „In Frankfurt kann man prima studieren, aber auch prima ansonsten leben“, sagte Janine Nuyken und der OB forderte die neuen Studierenden auf: „Wir wollen euch einladen, die Stadt mitzugestalten.“ Mit mehr als 6000 bleibt die Zahl der Studierenden konstant, ebenso die Zahl der im Erstsemester Immatrikulierten, die schon jetzt bei zirka 1400 liegt. Neu sind an der Viadrina nicht nur die Erstis, sondern auch die Präsidentin. Seit 1. Oktober ist Julia von Blumenthal offiziell die Nachfolgerin von Alexander Wöll, der im Januar dieses Jahres sein Amt niederlegte.

Im Juni fand der Viadrina-Day statt, bei dem Erstsemester Jan Hübbe eine gute Atmosphäre und nette Menschen erlebte. Außerdem hatte der 18-Jährige, der jetzt mit dem Jurastudium beginnt, schon ein paar Freunde an der Uni. Er schätzt, dass zwei Drittel seiner Jura-Kommilitonen aus Berlin pendelt. Der Berliner selbst ist allerdings nach Frankfurt gezogen. Damit widerspricht er dem Bild vom typischen Viadrina-Pendler, das von vielen gemalt wird und das die Gruppen, die morgens und abends vom und zum Bahnhof strömen, zu beweisen scheinen. Auch Fritz Pinnow, der in Berlin als Barkeeper arbeitet, zog fürs Studium in die Oderstadt. „Sonst wäre ich in der Arbeit stecken geblieben.“

Ebenfalls aus einer Großstadt, aus Hamburg, kommt Marie Thomas, die jetzt ihren Kulturwissenschaften-Bachelor beginnt. Jetzt läuft sie nur zehn Minuten zur Vorlesung, alles sei persönlicher und auch vieles möglich: „Selbst Sachen auf die Beine stellen und sich engagieren – da habe ich richtig Bock drauf“, sagte die 21-Jährige. Für Frankfurt sprach außerdem, dass sie nun dichter an ihrer Verwandtschaft in Südbrandenburg ist.

Beim Barhopping, das die Fachschaftsräte am Montag organisiert hatten, lernte sie direkt Menschen kennen, „die auf das Gleiche Lust haben wie ich“. Zum Beispiel Luisa Rehberg aus Fulda. Die wollte, nach einem Auslandsaufenthalt in Kanada, eigentlich Environmental- and Resource-Management, also Umwelt- und Ressourcenmanagement, studieren. Mit der Entscheidung fühlte sie sich aber nicht wohl, fand, dass das Studium nicht passt, und so entschied sie sich vor etwa einem Monat für Kulturwissenschaften an der Viadrina. „Ich bin richtig glücklich, hier zu sein“, sagt die 19-Jährige, „und gehe mit einem guten Gefühl ins Studium“.