Landkreis berät Kulturakteure bei Anträgen

MOZ

Beeskow (MOZ) Heute und morgen, jeweils ab 17 Uhr, bietet das Kreiskulturamt unter dem Titel „Antragsfitness“ auf der Burg Beeskow Beratungen für Vereine und andere Interessenten an, die im kommenden Jahr Unterstützung des Landkreises im Rahmen der Kulturförderrichtlinie erhoffen.

Beantwortet werden dabei Fragen wie: Was macht einen guten Antrag aus? Was kann gefördert werden? Worauf achtet eine Jury bei der Projektauswahl Welche Förderprogramme kommen für eine mögliche Kofinanzierung in Frage?

Hintergrund für die Veranstaltung ist, dass der Kreistag eine neue Kulturförderrichtlinie beschlossen hat. Darin sind unter anderem künftig verbindliche Antragsfristen geregelt. Letzter Termin für die Abgabe von Anträgen für 2019 mit einer Fördersumme mehr als 1500 Euro ist demnach der 30. November. Anträge für Projekte der ersten Jahreshälfte 2019 mit einer Fördersumme von bis zu 1 500 müssen ebenfalls bis zu diesem Zeitpunkt gestellt werden. Für Veranstaltungen und Projekte der zweiten Jahreshälfte, für die man bis zu 1500 Euro Zuschuss beantragt, müssen die Anträge bis zum 31. Mai im Kulturamt vorliegen.

Entscheidend für eine Projektförderung sei, ob das Vorhaben von regionaler Bedeutung und inhaltlich, strukturell und finanziell gut nachvollziehbar ist. Alle inhaltlichen und praktischen Fragen zur Antragstellung sollten daher rechtzeitig – jederzeit gerne auch in Rücksprache mit dem Kulturamt des Landkreises – geklärt werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Verwaltung. Eine Eigenbeteiligung der Antragsteller sowie die finanzielle Beteiligung auf lokaler Ebene werden ebenfalls erwartet.

Im laufenden Jahr konnten bisher bereits rund 100 freie Projekte mit einem Gesamtumfang in Höhe von rund 185 000 Euro durch den Kreis gefördert werden. Darunter waren rund 75 Vorhaben mit einem Förderbetrag bis zu 1 500 Euro und rund 25 Vorhaben, bei der die Förderung deutlich höher ausfiel. Darunter Vorhaben, die die Kulturlandschaft des Landkreises maßgeblich prägen, wie das Alinae-Lumr-Festival in Storkow, das Jenseits von Millionen in Friedland oder die FürstenwalderJazztage. Außerdem gab es Geld für die Feierlichkeiten zu diversen großen Dorfjubiläen.

Zudem ist im 1. Quartal des kommenden Jahres eine Regionalkonferenz geplant, bei der es – über die Projektförderung im Einzelfall hinausgehend – darum geht, welche Entwicklungspotentiale, Qualifizierungs- und Vernetzungsbedarfe in der Kulturlandschaft des Landkreises aktuell von den Akteuren selbst gesehen werden.

Die neue Förderrichtlinie sowie entsprechend überarbeitete Antragsformulare können ab sofort auf der Homepage des Landkreises Oder-Spree abgerufen werden. Vor Antragsstellung empfiehlt sich der Kontakt zum Kulturamt des Landkreises. Ansprechpartnerin ist Luisa Schönfeld, Tel.: 03366 35 2704 oder per Mail luisa.schoenfeld@l-os.de.