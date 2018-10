Berge von Papier sind zu bewältigen

Thomas Pilz

Fürstenberg (MOZ) Den Amtsschimmel hören Gewerbetreibende in Fürstenberg kräftig wiehern derzeit – zumindest jene Firmen, die Aufträge für die Kommune erledigen, bei denen die Höhe der Gesamtkosten überschaubar ist. Das Geld stimmt zwar, so die vorherrschende Meinung, aber der bürokratische Aufwand sei außerordentlich hoch.

Bauamtsleiterin Sylvia Jandt ging auf das Thema während des jüngsten Bauausschusses ein. Nach ihren Worten beklagten sich Firmen kürzlich, weil sie selbst bei kleineren Aufträgen „Berge an Papier“ ausfüllen müssten. So habe sich ein Unternehmen sehr verwundert gezeigt, 72 Seiten Antragsformulare auszufüllen.

Um die Arbeit der Stadtverwaltung transparenter zu machen, präsentierte die Amtsleiterin ein Fallbeispiel. So habe es eine nicht näher genannte Malerfirma gegeben, die für die Kommune unlängst einen Auftrag über die Gesamtsumme von rund 1 000 Euro erledigte. Dafür habe die Firma 31 Formularseiten ausfüllen müssen. Sylvia Jandt rechnete vor: Zehn Seiten seien gleichsam die Pflichtübung für alle Auftragsnehmer, drei Seiten würden das genaue Angebot betreffen.

Dazu komme dann die Pflicht des Unternehmens, eine Erklärung abzugeben, dass man sich an das Tarifrecht halte. Erklärungen zum bundesweiten Vergabegesetz und eine entsprechende Eigenerklärung müssten abgegeben werden. Dann seien Formulare über die genaue Kalkulation zu erstellen – was vor allem Ausschreibungen über die Summe von 50 000 Euro betreffe, so Jandt. Absolut wichtig sei bei solchen Aufträgen auch eine Erklärung des Auftragnehmers über mögliche Bietergemeinschaften, die gegründet werden könnten. Wichtig seien überdies Formulare über die Notwendigkeit, während der Realisierung der Arbeiten entstehende Abfälle nach dem Abfallgesetz ordnungsgemäß zu entsorgen.

Jandt betonte, für das Projekt „Park & Ride-Platz am Bahnhof“ mussten 83 Seiten Antragsformulare ausgefüllt werden. Was dazu führte, dass insgesamt 166 Seiten hin- und hergeschickt wurden. „Wir betonen aber, dass die Stadtverwaltung stets bereit ist, den Firmen beim Ausfüllen der Anträge zu helfen“, erklärte die Amtsleiterin. Der Umfang an Formularen mache „nicht mehr als das absolut Notwendige“ aus. Darauf achte die Verwaltung.

Bürgermeister Robert Philipp (parteilos) versicherte, vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Situation, wo Mittelständler gut zu tun hätten, sollte es Firmen „so unkompliziert wie möglich“ gemacht werden. Leider sei es inzwischen so, dass Firmen eher private Aufträge annehmen als Projekte der öffentlichen Hand. Man könne nur hoffen, dass die Bürokratie insgesamt nicht Überhand nehme, so Robert Philipp abschließend. (pilz)