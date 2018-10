Reservatsleiterin muss gehen

Oliver Schwers

Angermünde (MOZ) Jetzt ist es entschieden: Am 15. Oktober kehrt Martin Flade auf seinen Posten als Leiter des Biosphärenreservats Schorfheide-Chorin zurück. Über zwei Jahre lang hat er erfolgreich gegen seine Absetzung prozessiert. Dafür muss Nachfolgerin Ulrike Garbe ihren Platz räumen.

Im Dezember 2015 hatte das Landesumweltamt nach vielen vorangegangenen Querelen in der Reservatsleitung die Notbremse gezogen und Verwaltungschef Martin Flade überraschend abgesetzt. Er erhielt einen ähnlich hoch dotierten Posten an anderer Stelle des Landesumweltamts, die seiner Qualifikation entsprach. Neue Chefin wurde daraufhin Ulrike Garbe. Doch ihr Vorgänger ließ die Dinge nicht auf sich beruhen und stellte sich gegen den Wechsel. Er gewann alle Arbeitsgerichtsinstanzen gegen seinen eigenen Arbeitgeber. „Kommenden Montag um 9 Uhr trete ich meinen Dienst als Leiter der Biosphärenreservatsverwaltung in Angermünde wieder an“, so Martin Flade. Eine Beschwerde des Landes gegen die Nichtzulassung der Revision ist vom Bundesarbeitsgericht in Erfurt abgewiesen worden. Damit sei das Urteil des Landesarbeitsgerichts rechtskräftig und unverzüglich umzusetzen.

„Das Arbeitsgericht ist unserer Argumentation nicht gefolgt“, so die Reaktion von Dirk Ilgenstein, Präsident des Landesumweltamts. „Ich hätte mir ein anderes Ergebnis gewünscht.“ Er muss nun verdauen, dass ein Präsident einer Landesbehörde offenbar nicht so schnell Personalveränderungen in Führungspositionen vornehmen darf, denn Flade wurde ja nicht etwa entlassen, sondern erhielt im Gegenzug durch eine nachträgliche Strukturveränderung einen weitaus größeren Zuständigkeitsbereich.

Am stärksten betroffen ist die derzeitige Leiterin Ulrike Garbe, die nur noch wenige Tage das Reservat leiten darf. Sie soll nun den frei werdenden Posten von Martin Flade im Landesumweltamt erhalten. Die Nachricht hat sie wie ein Schock getroffen. „Es tut mir persönlich sehr sehr leid. Ich habe in den vergangenen Jahren von vielen Menschen eine gute Zusammenarbeit angeboten bekommen und konnte hier etwas aufbauen.“

So sieht es auch das Kuratorium des Reservates, in dem vor allem Kommunen und Vertreter aus der Region mitarbeiten. Ein Brandbrief gegen Martin Flades Leitungstätigkeit hatte Ende 2015 dazu geführt, dass das Landesumweltamt die Reißleine zog. „Wir müssen jetzt mit dem Kuratorium klären, wie es weitergeht“, so Dirk Ilgenstein, der die Brisanz kennt. Er will nicht, dass das Reservat wieder in die negativen Schlagzeilen kommt. Vor allem Bauern, Vertreter von Ämtern und Gemeinden sowie Waldnutzer hatten damals gegen Entscheidungen und Projekte der Reservatsleitung gewettert. Das Fass zum Überlaufen brachten dann Querelen gegen die Erweiterung der Schmargendorfer Hemme-Molkerei.

Das Misstrauen gegenüber dem wiedereingesetzten Reservatsleiter dürfte sich aber kaum ändern. „Wir haben jetzt gesehen, wie es besser laufen kann“, so Jörn Klitzing, Chef des Kuratoriums. „Moderationsprozesse mit Amtsdirektoren und Gemeinden wären auch damals schon möglich gewesen, wurden aber nie umgesetzt.“ Mit der Rückkehr Martin Flades ändere sich an den Ursachen nichts. Schon in einem früheren Brief hatten ihn Vertreter des Kuratoriums aufgefordert, schon aus moralischer Verantwortung auf seinen Wiedereinsatz zu verzichten. Doch der Ex-Chef dachte nicht daran und sieht sich bis heute im Recht. Mit diesem Erbe ist er nun gezwungen, einen Neuanfang zu suchen.

Die nächste Kuratoriumssitzung findet am 11. Oktober um 14 Uhr in der Blumberger Mühle statt.