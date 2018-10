Öffentliche Ladestation für Elektrofahrzeuge in Betrieb

MOZ

Bad Freienwalde Elektrofahrer können jetzt an einer Ladesäule in Bad Freienwalde einen Stopp einlegen und Energie tanken. Die neue Stromtankstelle ist von Bürgermeister Ralf Lehmann (CDU) und den E.dis-Kommunalbetreuer Stephan Krinke kürzlich in Betrieb genommen. Der neue Ladepunkt befindet sich an der Tornower Straße.

Die Ladesäule verfügt über zwei Ladepunkte mit einer Leistung von jeweils 22 Kilowatt. Ladedauer und Ladeleistung hängen vom Fahrzeugtyp ab und werden unter anderem durch dessen Batteriemanagement bestimmt. Der vollständige Ladevorgang etwa eines Renault Zoé mit einer Reichweite von rund 140 Kilometern dauert so bei 22 Kilowatt Ladeleistung ungefähr 90 Minuten.

„Der Ausbau der E-Mobilität ist ein wichtiger Teil der Energiezukunft. Während der Fokus dabei zumeist auf die Entwicklung der Fahrzeugtechnologie gerichtet ist, darf eine moderne Ladeinfrastruktur als Basis der E-Mobilität nicht vergessen werden“, erklärte Stephan Krinke. E-Mobilität brauche technologische Vielfalt, von Ladetechnologien bis hin zu Fahrzeugen. „Mit dem neuen Ladepunkt setzen wir unser gemeinsames Energiekonzept um, bringen die E-Mobilität in den Blick der Menschen vor Ort und schaffen die Grundlage für Vertrauen und gesellschaftliche Akzeptanz in diese neue Technologie“, sagte Bürgermeister Ralf Lehmann. Der für den Ladevorgang erforderliche Strom wird aus erneuerbaren Energien bezogen.

Für die Realisierung der Maßnahme erhielt die Stadt Fördermittel in Höhe von 4923 Euro vom Bund. Weitere 7437 Euro trägt die Stadt selbst. Die Ladepunkte sind jederzeit öffentlich zugänglich. Um die Nutzung der Ladesäule zu vereinfachen, stellt die Stadt zwei Parkplätze zur Verfügung, die ausschließlich dem Laden von Elektroautos vorbehalten sind.

Die neue Ladesäule wird, wie Brenda Schulz vom E.dis-Regionalbereich Ost Brandenburg, Standort Eberswalde, mitteilt, in das deutschlandweite Eon Drive Netzwerk integriert, das Fahrern von Elektromobilen den Zugang zu mehr als 4000 Ladepunkten in Deutschland ermöglicht.

Info unter www.eon-drive.de