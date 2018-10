Neuauflage des Ratgebers für Senioren

Susan hasse

Eberswalde (MOZ) Der Landkreis Barnim hat den Senioren-Ratgeber überarbeitet. Die Neuauflage der für Senioren hilfreichen Broschüre liegt ab sofort in allen Ämtern und Gemeinden zum Mitnehmen bereit.

Die Broschüre enthält viele Hinweise zur Lebensgestaltung im Alter, so Peter Kikow, Vorsitzender des Kreisseniorenbeirates. Zu den Themen Lebenshilfe, Gesundheit und Pflege sowie Sterben und Tod wurden viele wertvolle Informationen zusammengetragen. „Ältere Bürger sollen ihr Leben so lange wie möglich aktiv, selbständig und in Würde genießen können“, so Kikow. Die mittlerweile 4. Auflage der Seniorenratgeber sei weiter verbessert worden, so Christine Schink, Mitarbeiterin im Sozialdezernat im Landkreis. Neu dazugekommen seien umfangreiche Informationen rund um die Pflege, so etwa zum Thema Pflegegrad. Zudem wurde der Abschnitt Tod und Trauer weiter ausgebaut und eine Seite mit Notfallnummern aufgenommen. Die Broschüre wurde unter Mitwirkung des Kreisseniorenbeirates und des Pflegestützpunktes Barnim entwickelt, um möglichst nah auf die Bedürfnisse der Senioren eingehen zu können.

Barnims Landrat Daniel Kurth stellte die neue Broschüre dem Kreisseniorenbeirat vor. Es sei wichtig, die immer größer werdene Gruppe der Senioren stärker in den Blick zu nehmen, so Kurth. In der Kreisverwaltung gebe es noch Nachholbedarf, um die Lebenssituation von Senioren weiter zu verbessern. So müsste die Barrierefreiheit weiter ausgebaut und auch der öffentliche Nahverkehr mit Blick auf die Ansprüche von Senioren verbessert werden, so Kurth. Auch die Defizite der ärztlichen Versorgung im ländlichen Raum seien äußerst unbefriedigend. Hier würde zunehmend der Rettungsdienst die Aufgaben der ärztlichen Grundversorgung übernehmen und hätte weniger Kapazität für seine eigentlichen Aufgaben, kritisiert Kurth. Allerdings könne der Landkreis keine Ärzte aus der Schublade zaubern. Nichtsdestotrotz müsse immer wieder auf den Ärzte- und Versorgungsmangel, vor allem auch im Facharztbereich hingewiesen werden.

Der Seniorenbeirat, der den Landkreis berät, sorgt sich vor allem um die steigenden Mietkosten im Barnim. Die würden immer mehr Senioren finanziell in die Enge treiben. Auch die Sorge um wohnortnahe Betreuung im Alter ist ein großes Thema im ländlichen Raum. Hier müsse, so die Forderung aus dem Beirat, der Landkreis aktiv werden, um Wohnraum in den Kommunen zu ermöglichen.