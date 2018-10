Aus Ehrfurcht vor den Kräften der Natur

Olav Schröder

Bernau (MOZ) „Viele Künstler arbeiten mit Bäumen und das hat einen einfachen Grund“, sagt Wolf Kahlen. „Ein Baum wirkt für sich. Es gibt kaum einen Menschen, der vor einem großen Baum keine Ehrfurcht empfindet.“ Und so stellt auch die aktuelle Sonderausstellung im Bernauer Wolf-Kahlen-Museum Bäume in den Mittelpunkt.

Kunst hat für den 79-jährigen Wolf Kahlen immer etwas mit Wahrnehmen und Erkennen zu tun. „Unsere Sinne filtern Bilder aus der Welt“, sagt er. Die innere Vorstellung werde nicht nur vom Sehsinn, sondern auch durch Hören, Tasten, Wärmegefühl und viele andere Sinneseindrücke bestimmt. „Und so wird auch ein Baum zu einem Vermittler von dem, was in uns ist“, lautet Kahlens Schlussfol-gerung.

Manchmal gehört zur Kunst auch der Zufall. In Spanien fand Kahlen einen Globus. Seine Besonderheit: Die Länder auf der Weltkugel sind aus flach geschliffenen Steinen zusammengesetzt, die aus den Gebieten stammten, die sie darstellen. Lhasa, die Hauptstadt von Tibet, ist gleich zweimal verzeichnet. Einmal handelt es sich um das Original, die zweite Stadt wird dagegen von China als Wunsch- und Vorzeigehauptstadt ausgegeben, berichtet Wolf Kahlen. Er vermutet, dass die echte Hauptstadt auf dem Globus von einem Tibetaner angebracht wurde, der möglicherweise in einem chinesischen Arbeitslager Weltkugeln herstellen muss. 2012 kombinierte Wolf Kahlen den Globus auf einem Baumstumpf, der wiederum einem Mandala, einem buddhistischen Schaubild, ähnelt. „Die Welt wird von Mandalas getragen“, sagt Kahlen.

Aus dem Jahr 2018 stammt die „Letzte Energie Nr. 2“. Ein Baumpilz wächst aus einem Laptop heraus und verbraucht offenbar die Akku-Energie bis zur gänzlichen Neige. Das Baumgewächs übertseht. Mit diesem Objekt wird ein direkter Bezug zu der Arbeit „Letzte Energie Nr. 1“ hergestellt, die 1978 entstand. In diesem Fall wächst der Pilz aus der Holzummantelung eines Röhren-Fernsehgerätes. Auch vor 40 Jahren trat die Botschaft klar hervor: Die Natur überlebt die Technik.

Wie das Astwerk zum Kunstwerk wird, zeigt Wolf Kahlen zum Beispiel mit der Baumstamm-Skulptur „Intuition 2“ von 1991. Klänge aus kleinen Lautsprechern durchdringen einen Baumstumpf.

Einige Werke der Bernauer Ausstellung sind lediglich als Projekt vertreten, das nicht realisiert wurde, andere durch großformatige Fotografien. Wie Joseph Beuys und Christo beteiligte sich Wolf Kahlen an der Ausstellung „Umwelt-Akzente” 1970 in Monschau in der Eifel. Zuvor hatte er eine ausführliche Korrespondenz mit dem Max-Planck-Institut für Pflanzengenetik über die Beeinflussbarkeit des Wachstums von Bäumen geführt. Im Ergebnis nutzte er Bäume im Monschauer Stadtbild, um an ihnen den Ablauf der Jahreszeiten zu verändern. Dazu überstrich er einzelne Astpartien mit einer transparenten und atmungsaktiven Farbe. Sie bewirkte, dass sich in diesen Bereichen der Astwerke Blüten und Blätter zeitversetzt entwickelten. Knapp 50 Jahre vor der heutigen Klimadebatte ließ Kahlen auf schadlose Weise für die Natur erkennen, welche Macht der Mensch in seinen Händen hält.

Die Sonderausstellung „Der Baum – Medium der Künste“ ist bis zum 31. Dezember mittwochs bis freitags sowie sonntags jeweils von 15 bis 18 Uhr im Wolf-Kahlen-Museum am Pulverturm in Bernau zu sehen.