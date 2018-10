CDU, Linke und BVB/Freie Wähler - drei Kandidaten nominiert

Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) CDU, Linke und BVB/Freie Wähler haben die ersten Kandidaten für die Neubesetzung des Landesverfassungsgerichtes benannt. Sechs von neun Richtern scheiden im kommenden Jahr aus und sollen in der Dezembersitzung des Landtages ersetzt werden.

Die CDU-Fraktion nominiert den gebürtigen Pasewalker Michael Strauß. Der 46-Jährige ist Richter am Amtsgericht in Brandenburg/Havel und hat zuvor an Gerichten in Bad Liebenwerda, Cottbus und Luckenwalde gearbeitet. Der CDU-Kandidat wird als Vizepräsident des Verfassungsgerichtes vorgeschlagen.

Die Fraktion der Linken präsentierte am Dienstag Kathleen Heinrich-Reichow. Sie wurde 1977 in Demmin geboren und lebt in Potsdam. Sie spricht heute am Sozialgericht in Neuruppin zu Krankenversicherungsfragen und Streitigkeiten rund um Hartz IV Recht.

BVB/Freie Wähler schicken den gebürtigen Potsdamer Thomas Gerald Müller ins Rennen. Der Kleinmachnower ist Jurist und Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens.

Die SPD-Fraktion will sich noch in dieser Woche auf drei Kandidaten verständigen, darunter auch den Nachfolger für den noch amtierenden Präsidenten des Verfassungsgerichtes, Jes Möller. Die Grünen wollen nächste Woche einen Kandidaten benennen. Die AfD verzichtet auf einen eigenen Kandidaten und begründet dies damit, dass der von den anderen Fraktionen ohnehin nicht gewählt werden würde.

Die Hürden dafür sind hoch. In geheimer Wahl ist eine Zweidrittelmehrheit für die Mitgliedschaft im Verfassungsgericht notwendig. Die Amtszeit beträgt zehn Jahre. Der Hauptausschuss des Landtages wird die sieben Kandidaten für die sechs Plätze Ende Oktober in einer Sondersitzung anhören.