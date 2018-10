Andreas Müller vor dem fünften Oder-Spree-Cup-Sieg in der Altersklasse M 55

Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt Zahlreiche Eisenhüttenstädter Läufer haben am Sonntag beim 31. Storkower Seelauf vordere Platzierungen erreicht. Die meisten dabei mit Blick auf die Oder-Spree-Cup-Rangliste, da bei nur noch zwei ausstehenden Wettbewerben am Krummensee und in Eisenhüttenstadt nur wenig zu korrigieren ist.

Kaum noch vom ersten Rang in der M55 zu verdrängen ist dabei der Eisenhüttenstädter Andreas Müller. Zwar hat der Eisenhüttenstädter Frank-Michael Hertel lediglich vier Zähler Rückstand, doch bei einem der beiden noch ausstehenden Wettbewerbe dürfte Müller seine mäßige Platzierung vom Störitzsee-Lauf noch korrigieren können. Damals war der 59-jährige Kfz-Meister recht gut unterwegs, doch da dieser Lauf im Rahmen einer Landesmeisterschaft ausgetragen wurde, war auch die Konkurrenz größer als sonst.

Mehr Konkurrenz in seiner Altersklasse als gewöhnlich hatte Müller auch in Storkow. So war der Altersklassen-Sieger Jürgen Götte aus Potsdam mit 59:15 Minuten als Gesamtsechster über 15 Kilometer nicht zu halten. Andreas Müller hatte als Gesamt-Zwölfter nach 63:27 Minuten das Ziel erreicht. „Wir hatten optimale Bedingungen, auch bei mir lief es gut. Allerdings ärgere ich mich etwas über meinen dritten Platz, da der Zweite in meiner Altersklasse nur knapp vor mir war. Leider hatte ich ihn nicht ernst genommen.“ Das war der Triathlet Frank Wiedemann vom TV Spreewald, der nach 62:52 Minuten finishte. „Etwas mehr war schon drin. Auf dem zweiten Teilstück war ich schneller als auf dem ersten, ich habe einige überholt.“

Als Nächstes steht für Müller am 20. Oktober beim Schlaubetalmarathon der Wettbewerb über 21,1 Kilometer an. „Eigentlich wollte ich den Marathon laufen, doch wegen Rückenproblemen im Sommer hatte ich Trainingsausfall. Nun will ich den Oder-Spree-Cup als Sieger beenden und im nächsten Jahr in der M60 angreifen.“ Es wäre sein fünfter Oder-Spree-Cup-Sieg in der M55 in Folge und damit eine optimale Ausbeute.