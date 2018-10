Dem Tabellenführer lange Paroli geboten

Wilfried Hohmann, Hubertus Rößler

Müllrose Die Handball-Frauen der HSG Schlaubetal haben gegen den SV Chemie Guben mit 22:29 (12:12) verloren. Dabei hielten die Müllroserinnen in der heimischen Schlaubetal-Halle gegen den ungeschlagenen Tabellenführer der Verbandsliga Süd lange gut mit.

Dass es ein körperlich hartes Spiel werden könnte, wusste die HSG von früheren Vergleichen gegen die Gubenerinnen. Aber sie wusste auch, dass sie nicht komplett chancenlos sein würde. Allerdings zeigte sich im Vorfeld mal wieder, dass einige Schlaubetaler Spielerinnen aus diversen Gründen nicht anwesend sein können beziehungsweise 3 Spielerinnen gesundheitlich so angeschlagen waren, so aufgrund dessen sie nur bedingt eingesetzt werden konnten.

Das Spiel begann von beiden Seiten sehr nervös und mit vielen Fehlern behaftet. Erst nach gut sieben Minuten gelang das erste Tor der Gastgeberinnen durch Jasmin Henkelmann zum 1:2. Doch auch die Gäste waren mit ihren zwei Treffern keineswegs besser. In der 10. Minute konnte Lysianne Kersten durch einen verwandelten Siebenmeter zum 2:2 ausgleichen.

In der weiteren Folge gestaltete sich das Spiel relativ ausgeglichen, war jedoch weiterhin auf beiden Seiten gekennzeichnet von vielen technischen Fehlern und schwachen Torwürfen. Der Tabellenführer konnte sich daher nicht großartig absetzen und wurde seinem Ruf als Spitzenteam der Liga zu keiner Zeit gerecht. Den gehandicapten Gastgeberinnen kam dies natürlich gelegen. Immer wieder legten die HSG-Frauen nach und konnten die Gubenerinnen durch eine starke Abwehrleistung in Schach halten. In der 23. Minute wurde Müllroses Rechtsaußen Anika Weber von der Gubener Spielerin Kimberly Schreiter so verletzt, dass ein Weiterspielen für sie unmöglich war.

Anschließend konnte sich der Tabellenführer bis zur 24. Minute mit drei Toren auf 12:9 etwas absetzen. Danach gelang den Gubenerinnen bis zum Halbzeitpfiff jedoch kein Tor mehr. Wogegen Jasmin Henkelmann, Lysianne Kersten und Luisa Lehmann durch jeweils ein Treffer noch den Ausgleich zum 12:12 erzielten.

Die zweite Halbzeit begann ebenfalls sehr ausgeglichen. Nach den Spielständen 13:13 und 14:14 gelang den Schlaubetalerinnen sogar der Führungstreffer zum 15:14. Doch dann hagelte es zwei Zeitstrafen gegen Viktoria Lampe und Jasmin Henkelmann direkt nacheinander, so dass die Gastgeber nur noch zu viert auf der Spielfläche waren. Das kostete natürlich Kraft – wertvolle Kraft, die am Ende dann fehlte.

Bis zur 44. Minute (17:19) konnten die HSG-Frauen trotzdem noch dranbleiben, aber dann schwanden zunehmend die Kräfte. Der Tabellenführer aus Guben konnte jetzt seinen Vorsprung weiter ausbauen, ohne dabei spielerisch zu überzeugen. Fragwürdige Zeitstrafen auf beiden Seiten machten das Spiel unansehnlich und brachten jede Menge Frust und negative Stimmung sowohl bei beiden Teams als auch auf den Zuschauerrängen. Letztlich konnte Chemie Guben einen 29:22-Sieg mit nach Hause nehmen und bleibt nach vier Spielen weiter ohne Punktverlust.

HSG-Trainerin Ute Wagner erklärte nach dem Spiel: „Wir haben heute einmal geführt – von da an ging es bergab. Aber uns haben gleich mehrere Rückraumspielerinnen gefehlt und unsere Bank war auch angeschlagen.“ Hervorheben wollte sie die Leistung von Lysianne Kersten. „Sie hat viel Verantwortung übernommen und ihre langjährige Erfahrung sehr gut umgesetzt. Außerdem wünsche ich unserer Leistungsträgerin Anika Weber gute Besserung und einen guten Start ins Studium. Natürlich ist Handball ein Kontaktsport, aber manche Sachen müssen einfach nicht sein“, kritisierte sie die harte Gubener Gangart.

Gerade die jungen Spielerinnen hätten eine kurze Verschnaufpause nötig gehabt. „Jasmin Henkelmann war einfach platt. Wenn ich sie ein paar Minuten hätte rausnehmen können, hätte sie Kraft sammeln und vor allem neue Ideen von Außen bekommen können.“ Trotz der Niederlage müsse ihre Mannschaft aber die Köpfe nicht hängen lassen. „Die längste Zeit des Spiels konnten wir dem Tabellenführer Paroli bieten und darauf sollten wir aufbauen“, sagte Ute Wagner.

Die HSG Schlaubetal steht mit einem Punkt aus vier Spielen am Tabellenende. „Wir wollen noch im Mittelfeld mitmischen. Ich denke, das Potenzial dazu steckt in der Mannschaft. Aber dafür müssen alle Spielerinnen da sein und auch vernünftig trainieren.“ Am 20. Oktober tritt das Team beim Tabellendritten TSG Lübbenau 63 an.