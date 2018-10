Trainer Andreas Schmidt setzt auf die Erfahrung der Älteren

Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt Am heutigen Mittwoch steht das Fußball-Brandenburgliga-Nachholspiel zwischen Victoria Seelow und dem FC Eisenhüttenstadt an. Die Partie wird um 19.30 Uhr in der Sparkassen-Arena angepfiffen. Das Spiel ist auf Bitten der Seelower vom Sonnabend auf den Mittwoch verlegt worden, da der Verein am vergangenen Wochenende eine Veranstaltung in seiner polnischen Partnergemeinde hatte. „Dieser Termin ist schon seit Langem unter den Vereinsverantwortlichen abgesprochen worden, wir haben uns darauf langfristig einstellen können“, erklärt FCE-Trainer Andreas Schmidt.

Daher werde ihm auch ein vermeintlich besseres Aufgebot zur Verfügung stehen als bei der 0:4-Heimniederlage vor einer Woche gegen den MSV Neuruppin. So haben die erfahrenen Carsten Hilgers und Mariusz Wolbaum zugesagt, gehört auch Christoph Nickel zum Aufgebot. Besonders mit Kapitän Wolbaum sind besondere Hoffnungen verbunden, da er bis vor gut einem Jahr für eine Oberliga-Saison in Seelow gespielt hatte. „Er hat jetzt auch versucht, die Spieler aufzurütteln. Seine Hinweise werden sehr wertvoll sein“, hofft Schmidt. Natürlich rechnet er damit, dass sich die Gastgeber gut auf den dribbelstarken Offensivspieler einstellen werden. „Peter Flaig ist ein gewiefter Trainer, für mich ist Seelow eindeutig der Favorit. Sie stehen kompakt in der Defensive, bevorzugen das schnelle Umschaltspiel und haben schnelle Sturmspitzen. Vielleicht unterschätzen sie uns auch“, sagt Schmidt. Auf alle Fälle wird er auf einigen Positionen Änderungen im Vergleich zum vergangenen Spiel hinnehmen. So dürfte Matthias Kreutzer anstelle von Martin Stemmler im Tor stehen. Verzichten muss er auf Michel Becker (Urlaub), Tony Wernicke ist wegen einer Erkältung fraglich.

In den vergangenen Tagen sei viel mit den Spielern geredet worden. Auf ein Extra-Training am Wochenende habe Schmidt verzichtet, da etliche Akteure in den Punktspielen der zweiten und dritten Mannschaft mitgewirkt hatten. „Die Spieler sollten erst einmal nach den Niederlagen etwas Abstand gewinnen.“ Das betrifft auch die von der Brandenburgliga der A-Junioren hochgekommenen Akteure. „Für die ist es einfacher, in die Mannschaft integriert zu werden, wenn es gut läuft. Doch wenn das nicht der Fall ist, dann wird es auch für die Jungen schwieriger. Doch gerade bei ihnen muss es erlaubt sein, dass sie solch eine Situation durchlaufen“, appelliert Schmidt nach den vier Niederlagen in Folge in dieser Situation in erster Linie an die erfahrenen Akteure, den Karren aus dem Dreck zu ziehen.