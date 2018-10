Deutlicher Sieg gegen Angstgegner

Georgios Tsapanos

Altlandsberg Die Oberliga-Handballer des MTV Altlandsberg besiegten erstmals seit einer gefühlten Ewigkeit die Vertretung des Ludwigsfelder HC. Es gab einen deutlichen 28:18 (12:10)-Erfolg gegen den sogenannten Angstgegner. Das Ergebnis ist auch deshalb in dieser Höhe verdient, da sie noch höher hätten gewinnen können oder, wie manche sagen, müssen.

Dass sich Altlandsbergs Männer etwas vorgenommen hatten, merkten die Fans beider Lager in der Erlengrund-Halle gleich von Beginn an. Die Partie war gerade sieben Minuten alt, da lagen die Gastgeber bereits 5:0 in Front. Natürlich sind die Ludwigsfelder eine zu gut aufeinander eingespielte Truppe, als dass es so hätte weitergehen können. Aber ein erstes Ausrufezeichen war schon mal gesetzt. Für das zweite Ausrufezeichen aber zeichneten die Gäste verantwortlich. Sie überwanden den Auftaktschock, schüttelten und rüttelten sich und machten sich an die Aufholjagd. Das so erfolgreich, dass die Uhren in der 21. Minute praktisch wieder auf Anfang gestellt wurden. Der LHC glich, sehr zum Ärger des Altlandsberger Übungsleiters Thilo Leibrich, zum 8:8 aus. Der Ärger war berechtigt. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten seine Schützlinge nämlich sieben ganz klare Möglichkeiten vergeigt. Es sollten nicht die Letzten bleiben.

Die Schützlinge von LHC-Trainerin Nicole Klante hatten in der Folge ihre beste Phase, konnten aber nicht verhindern, dass die MTV-Männer mit Glück und Spucke einen Zwei-Tore-Vorsprung in die Pause mitnehmen konnten. Und auch aller Ludwigsfelder Sturm und Drang in den ersten fünf Minuten des zweiten Durchgangs brachte nicht mehr als den Anschlusstreffer zum 12:13. Ab da übernahmen die Grün-Weißen wieder das Kommando in der Halle.

Nicht erst als der MTV in der 54. Minute durch einen Treffer von Neuzugang Lukas Hopp den ersten Zehn-Tore-Vorsprung in dieser Partie markierte (24:14), stand fest, dass das nicht der Abend der Ludwigsfelder werden würde, dass der MTV endlich seinen Angstgegner auf die Plätze verweisen würde. Nur noch kurz bäumten sich die Ludwigsfelder auf, organisierten eine offene Manndeckung, nahmen Altlandsberg noch einmal drei Tore ab, mussten sich am Ende aber mit dem Zehn-Tore-Rückstand wohl oder übel wieder anfreunden.

Leibrich wirkte nach dem Abpfiff einigermaßen zufrieden: „Die Abwehr ist dank Philip Höhna deutlich stabilisiert. Emmanuel Frimpong im Tor hat herausragend gehalten. Wir sind wieder auf dem richtigen Weg. Aber“, so der Coach, „die Chancenverwertung ist noch ausbaufähig.“ Gut, dass es am nächsten Sonnabend in der Erlengrund-Halle gegen VfV Spandau gleich weitergeht. Es gilt nunmehr, den Schwung beizubehalten.(tsa)

MTV Altlandsberg: Emmanuel Frimpong, Meik Rockel – Phillip Gohl 4/1, Dominique Henschel 1, Philip Höhna 5, Lukas Hopp 3, Marco Leupert 2/2, Josip Perkovic, Fabian Plaul 4, Toni Schäl, Arian Thümmler 3, Ridha Trabelsi 4, Christian Untermann, Dominic Witkowski 2