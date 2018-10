299 Medaillen bis zum 10. Geburtstag

Lutz Sachse

Panketal Viel Grund zum Feiern hatten die Leichtathleten der SG Empor Niederbarnim in den letzten Tagen. Mit sportlichen Höhepunkten wurde der 10. Geburtstag gefeiert. Viele Gäste waren gekommen und feierten mit. Eine stolze Bilanz konnte gezogen werden, 299 Medaillen wurden bei Landes- und Deutschen Meisterschaften durch die Leichtathleten errungen, 106 waren dabei aus Gold. 150 Mitglieder zählt der Verein gegenwärtig und bietet Leichtathletik an vier Tagen in der Woche an. Vom Freizeitsportler bis zum Leistungstraining ist dies in Panketal möglich.

Viele ehemalige Mitglieder waren gekommen und verbrachten schöne Stunden auf dem Sportplatz. Natürlich stand der Sport im Mittelpunkt, wer wollte, konnte die Bedingungen zum Deutschen Sportabzeichen ablegen, über 60 versuchten sich erfolgreich.

Aber viel Zeit zum Verschnaufen blieb nicht, es ging zu den Bahnabschlüssen nach Frankfurt, Hohen Neuendorf und Hamburg. Überall wurden wieder Medaillen gewonnen und auch einige Bestleistungen erzielt. So konnte Nathalie Martin (11 Jahre) ihre Bestweite im Ballwurf auf 42,50 Meter steigern, Rika Schaarschmidt (13) verbesserte sich über 75 m auf 10,22 Sekunden, Lia Steinfuhrt (10) lief mit 2:47,22 Minuten eine neue Bestzeit über 800 Meter und auch Amelie de Beer (9) sprang 4,26 m im Weitsprung. Mit den Leistungen können alle zufrieden sein und die Freiluftsaison beenden.

Jetzt geht es in die Sporthalle und auch da warten wieder viele schöne Veranstaltungen. Ein Höhepunkt wird es am 17. November in den Sporthallen Panketal geben. Es werden 250 Teilnehmer bei den 20. Offenen Hallenmeisterschaften der Leichtathleten erwartet. Die Vorbereitungen laufen dazu.