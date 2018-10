Storkowerinnen oft einen Schritt schneller

Janine Kieshauer, Cornelia Schmidt

Storkow Die Fußballerinnen des Storkower SC haben das Landesliga-Derby gegen den 1. FC Frankfurtmit 5:1 (3:0) gewonnen. Während sich die Gastgeber auf den neunten Tabellenplatz verbesserten, bleiben die Oderstädterinnen auch nach dem sechsten Saisonspiel ohne Punktgewinn.

Die Storkowerinnen begannen druckvoll und konnten bereits kurz nach Anpfiff der Sonntagspartie das Führungstor erzielen. Torschützin Jessica Jana Molzen setzte sich über die linke Seite durch, zog nach innen und versenkte den Ball mit einem straffen Schuss im Tor der Frankfurter (2.). Der SCS erspielte sich weitere Chancen, die jedoch ungenutzt blieben. Nachdem Sophie-Marleen Kratz zuvor nur FCF-Torhüterin Victoria Dimt prüfte und das Leder über das Tor schoss, machte sie es in der 25. Minute besser. Nach einem präzisen Pass von Carolin Döhring konnte sie auf 2:0 erhöhen.

Bei dem dritten Treffer war das Glück auf Seiten der Storkower. Nach einer Flanke bekam Victoria Dimt den Ball nicht richtig zu fassen – Dilara Mathow stand richtig und konnte den Ball zum 3:0 über die Linie drücken (36.). Kurz vor der Halbzeit kamen die Gäste zu ihrer ersten nennenswerten Chance. Nancy Hoffmann passte zu Nadine Lippert, deren hohe Flanke in den Strafraum köpfte Yvonne Röwert ins rechte Eck. Doch die Storkower Torhüterin Janine Kieshauer konnte noch zur Ecke klären.

In der zweiten Hälfte fanden die Storkowerinnen nicht richtig ins Spiel und ließen den Gästen den nötigen Spielraum. So kam es, dass Frankfurt durch Yvonne Röwert nach einer Flanke von Nancy Hoffman das 1:3 erzielte (71.). Durch den Gegentreffer wachgerüttelt, erhöhte Birgit Rost nach einem klasse Zuspiel von Carolin Döhring auf 4:1 (83.). Kurz vor dem Abpfiff setzte Jessica Jana Molzen einen 30-Meter-Freistoß an die Latte. Den Abpraller legte Dilara Mathow mit dem Kopf quer auf Sophie-Marleen Kratz, die den 5:1-Endstand herstellte.

Beim 1. FCF vertrat Cornelia Schmidt den etatmäßigen Trainer Roland Pirke, der sich im Urlaub befindet. „Das Spiel lief für uns spielerisch besser als die letzten Partien, auch wenn das Ergebnis etwas anderes aussagt. Diesmal waren wir in der Lage einen Auswechsler dabei zu haben, aber zwei Spielerinnen waren gesundheitlich immer noch angeschlagen“, erklärte Schmidt. „Wir waren in der Lage Pässe beziehungsweise Doppelpässe zu spielen und hatten auch Chancen. Aber anscheinend ist das Tor immer noch zu klein. Wir haben zwar ordentlichen Fußball gespielt, es hat aber nicht gereicht, um drei Punkte mit nach Hause zu nehmen.“

Die nächste Gelegenheit zu punkten haben die Frankfurterinnen am kommenden Sonntag zuhause um 14 Uhr gegen die SG Sieversdorf. Der Storkower SC muss am selben Tag eine Stunde zuvor bei Turbine Potsdam III antreten.