Frankfurter Ringer kassieren vierte Niederlage in Folge

Jörg Richter

Frankfurt (Oder) Die Ringer der Kampfgemeinschaft Frankfurt/Eisenhüttenstadt haben beim Auswärtskampf in Leipzig mit 13:17 erneut eine knappe Niederlage hinnehmen müssen und rutschen damit auf Platz 6 der Regionalliga Mitteldeutschland ab.

Gleich zum Auftakt der Begegnung stand der noch im Jugendbereich kämpfende Rafael Albrecht (57 kg) im ungewohnten Freistil dem international erfahrenen Adam Bienkowski gegenüber. Der polnische Gastringer des KFC Leipzig gewann nach nur 1:15 Minuten durch Schultersieg.

Stilartfremd kämpfte auch Daniel Geist im schwersten Limit (130 kg/GR) für die Kampfgemeinschaft, der Neuzugang aus Artern gewann seinen Kampf gegen Karl Marbach im ungewohnten griechisch-römischen Stil mit 4:3 Punkten. Einen sehr starken Kampf bot Philipp Riese (61 kg/GR) gegen Dominik Sikora, einem weiteren polnischen Gastringer in den Reihen des KFC. Nach der ersten Kampfrunde stand es noch 1:1, doch dann erhielt Riese im zweiten Abschnitt des Kampfes eine Passivitätsverwarnung und Sikora einen Punkt, der zum knappen 2:1-Sieg reichte.

Im Halbschwergewicht bekam es Karsten Pikulla (98 kg/FR) mit einem Leipziger Judoka zu tun, der vor allem mit starken Hüftwürfen glänzte. Pikulla wehrte sich gegen Rene Kirsten nach Kräften, konnte den Abbruchsieg des Gegners durch technische Überlegenheit (21:4) 30 Sekunden vor Kampfende aber nicht abwenden. Als kurz vor der Pause auch Steve Brylla (66 kg/FR) gegen Leipzigs Darios Wedekind mit 2:5 Punkten verlor, waren die Messestädter angesichts der klaren 11:1-Führung bereits auf der Siegerstraße.

Nach der Halbzeitpause unterlag auch Bastian Kurz (86 kg/GR) gegen KFC-Mittelgewichtler Roman Chernov, in einem aktionsreichem Duell mit 12:22 Punkten. Andrzej Grzelak (80 kg/FR) erwies sich in den bisherigen Kämpfen als außerordentlich starker Neuzugang und gehört zu den fleißigsten Punktesammlern der Kampfgemeinschaft. Auch in Leipzig benötigte Grzelak nicht einmal eine Minute Kampfzeit zum Schultersieg gegen Alexander Hast, der ebenfalls zu den Besten im Team der Sachsen gehört. Damit holte Andrzej Grzelak vier Mannschaftspunkte zum 5:14 aus Sicht der Oderstädter.

Amir Asghari (75 kg/FR) stand dann allerdings gegen Dominik Picklapp auf verlorenem Posten, das 10:0 für den KFC-Weltergewichtler bedeutete den Gesamtsieg für Leipzig. Brian Tewes (75 kg/GR) holte im letzten Duell des Abends noch einmal volle vier Mannschaftspunkte für die KG Frankfurt/Eisenhüttenstadt, er bezwang Leipzigs Routinier Arne Brömme nach zwei Minuten Kampfzeit mit 16:0 Punkten durch technische Überlegenheit.

Der vom DRB genehmigte Nachholkampf von Erik Weiß (71 kg/GR), der sich im DRB-Trainingscamp in Heidelberg auf die anstehende Weltmeisterschaft in Budapest vom 20. bis 28. Oktober vorbereitet, wurde durch das 17:9 hinfällig, Leipzig gab den Kampf verloren, so dass ein Endstand von 17:13 zu Buche steht.

„Erneut waren es berufliche- und verletzungsbedingte Ausfälle, die ein besseres Ergebnis verhinderten“, sagte Schlussringer Brian Tewes, denn allein René Zimmermann im Schwergewicht und Damian Hartmann im Mittelgewicht hätten dem Kampf wohl eine andere Wendung gegeben.

So soll das Blatt am kommenden Sonnabend beim Heimkampf ab 18.30 Uhr gegen den RC Germania Potsdam gewendet werden, wobei die Havelstädter zuletzt vor allem Auswärts in Leipzig und in Gelenau glänzten. Diese Serie der Gäste soll in Frankfurt reißen – genau wie die Niederlagenserie der Oderstädter, die zuletzt vier Niederlagen in Folge hinnehmen mussten.