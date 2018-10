TC Frankfurt holt sechs Medaillen in Blankenburg

Björn Pintaske

Frankfurt (Oder) Mit sechs Medaillen stellte der Tennisclub Frankfurt wieder einmal eine der erfolgreichsten Mannschaften beim diesjährigen traditionellen 46. Senioren-Tennisturnier für ehemalige und derzeitige Lok- und Eisenbahner Sportvereine. Gastgeber war der SV Lok Blankenburg/Harz 1949.

Bei sommerlichen Temperaturen wollten acht Sportler vom TCF in einem Feld von 73 Teilnehmern aus 21 Vereinen in mehreren Einzel- und Doppelkonkurrenzen um die Meistertitel mitspielen. Nicht nur in den jüngeren Altersklassen gab es hochklassige Matches zu bestaunen. Auch in den oberen Altersklassen wurde mit großem Einsatz um jeden Punkt gekämpft. Mit 84 Jahren war Peter Kaltschmidt (TC Stendal) ältester Teilnehmer.

Lok-Turnier-Sieger im Herren-Doppel der AK 40 wurden Stefan Linß und Jürgen Meyer vom TCF. Sie gewannen das Finale gegen Björn Pintaske (TCF) und seinem Doppelpartner Torsten Schulz (Lok Schöneweide). In der Herren-60-Konkurrenz spielte sich Ben-Ulf Hohbein vom Tennisclub Frankfurt mit seiner technisch versierten und dominanten Spielweise ohne Satzverlust durch die Gruppenphase und das Halbfinale. Erst im Finale fand Hohbein seinen Meister in Lutz Püffeld aus Blankenburg.

Einen hervorragenden 3. Platz belegten im Einzel Jürgen Meyer (AK 40), Mario Deppe (AK 50) sowie Bianka Fritzsch (alle TCF) mit ihrer Doppelpartnerin Elke Griger (Dresden) im Damen-Doppel. Abgerundet wurde das viertägige Tennisturnier der Blankenburger Gastgeber durch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit Grillabend, Sportlerball, einer Tombola und einer Führung im Schloss Blankenburg.