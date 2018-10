Schöneicher holen dritten Sieg

Roland Hanke

Schöneiche (MOZ, Bert Körber) Die Volleyballer der TSGL Schöneiche bleiben in der Dritten Liga Nord in der Erfolgsspur. Sie gewannen am 4. Spieltag beim Oststeinbeker SV mit 3:1 (25:21, 18:25, 25:18, 25:17). Nach dem dritten Saisonsieg sind die Randberliner Zweiter in der Tabelle hinter dem SC Potsdam.

Die Schöneicher taten sich allerdings schwer gegen das Team der Schleswig-Holsteinischen Gemeinde, die an Hamburg grenzt. TSGL-Trainer Jürgen Treppner hatte seine Mannschaft vor der Partie eindringlich davor gewarnt, den Tabellenletzten zu unterschätzen. Dennoch lagen die Schöneicher im ersten Satz schnell mit bis zu sechs Punkten im Hintertreffen. Aber sie starteten eine erfolgreiche Aufholjagd und und kamen noch zum 25:21-Satzgewinn.

Doch anstatt den Schwung in den zweiten Durchgang mitzunehmen, verschliefen die Schön-eicher den Beginn erneut und lagen zwischenzeitlich mit bis zu zehn Punkten im Rückstand. Trainer Treppner handelte und wechselte die erfahreneren Marcus Steck (Zuspiel), Kevin Meusel (Diagonal) und Kapitän Lucas Grofe (Außenangriff) ein. Das brachte auf Seiten der TSGL etwas Besserung, aber der Satz war weg – 18:25. Der Oststeinbeker SV holte damit den ersten Satzgewinn in dieser Saison überhaupt. Da war die Freude bei dem sehr jungen, neu zusammengestellten Team natürlich groß.

Doch das sollte nur ein kleiner Moment bleiben, denn ab dem dritten Satz fand die TSGL wieder in die Spur. Die Umstellung mit Steck, Meusel und Grofe, die unter der Woche aus unterschiedlichen Gründen kaum trainieren konnten und deshalb anfangs erst mal zuschauen mussten, fruchtete dann endgültig. Die TSGL-Mannschaft hat die beiden folgenden Sätze mit 25:18 und 25:17 gewonnen. Nach insgesamt 91 Minuten Spielzeit stand der am Ende doch noch recht souveräne Auswärtserfolg fest.

Nach dem Arbeitssieg dürften für Trainer Treppner und seine Mannen vor allem die drei gewonnenen Punkte wichtig sein. Damit sprangen die Schön-eicher auf Tabellenplatz 2. Dies hat in dieser Phase allerdings noch wenig Aussagekraft. Bereits am Sonnabend wird im Heimspiel mit dem PSV Neustrelitz ein richtiger Gradmesser erwartet. Es riecht nach Spitzenspiel, wenn ab 19 Uhr der Zweite den Dritten empfängt.