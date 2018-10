Streckenrekord bei Storkower See-Lauf

Helke Wannewitz

Storkow Der Frankfurter Hannes Hähnel mit neuem Streckenrekord und die Berlinerin Carolin Mattern sind als Sieger über die 15 Kilometer beim Storkower See Lauf hervorgegangen. Bei der 31. Auflage des Traditonswettbewerbs waren mehr als 250 Läuferinnen und Läufer am Start.

Wie in jedem Jahr Anfang Oktober trafen sich auch diese Mal viele Laufbegeisterte und Walker an der Europaschule in Storkow, um am traditionellen See Lauf, der Bestandteil des Brandenburg-Cups und des Oder-Spree-Cups ist, teilzunehmen. Bei kühlem, aber trockenem Wetter gingen mehr als 250 Starter auf die durch den ausrichtenden Triathlonverein Fürstenwalde wieder bestens präparierten Strecken von einem bis 15 Kilometer.

Den Anfang machten die Walker und Nordic-Walker, die ihre Kräfte über acht oder wahlweise 15 km im Rahmen der Walking-Serie messen konnten und so zahlreich wie noch nie zuvor erschienen waren. In die Siegerlisten trugen sich Ina Hentschel aus Merseburg und Rajko Prill von der VS Nuthe-Urstrom-thal ein, während die 15 km mit Ulla Warneke aus Dinslaken und Sven-Torsten Böttcher aus Dessau als Sieger sahen.

Bei den Läufern setzte ein Neuling am Storkower See ein dickes Ausrufezeichen. Mit einer Zeit von 49:52 Minuten für die Komplettrunde um den See über 15 Kilometer meißelte Hannes Hähnel vom SC Frankfurt (Oder) eine neue, sensationelle Bestzeit in die traditionsreiche Strecke und pulverisierte damit die bisherige Bestmarke vom Thomas Gogolin (MSV Tripoint Frankfurt). Dies war umso beachtlicher, da Hannes Hähnel vor dem Start mal eben eine „Aufwärmrunde“ um den See drehte und dabei ebenfalls unter der bisherigen Bestmarke blieb.

Auch bei den Damen gab es mit Carolin Mattern vom OSC Berlin, die in 56:59 Minuten als Gesamtvierte ins Ziel kam, eine prima Siegerzeit. Die nächsten Läuferinnen erreichten erst mehr als 14 Minuten später das Ziel.

Auch über die kürzere Strecke von 8 Kilometern gab es tolle Leistungen. Hier gewann bei den Frauen Nicola Streit aus Fürstenwalde in 34:21 Minuten und bei den Herren Marc Rathsmann vom Eberswalder Schwimmverein, der nach 28:42 ins Ziel kam.

Wie immer hatten die Organisatoren auch wieder eine Einsteiger-Strecke über 4 km und einen Bambini-Lauf im Programm, die ebenfalls für stimmungsvollen Sport am Storkower See sorgten.

Als Fazit ist festzuhalten: Der Storkower See Lauf bleibt dank des Engagements seiner Organisatoren und der vielen fleißigen Helfer im Start- und Ziel-Bereich sowie an der Strecke rund um den See seinem Ruf als sehr gut organisierte, stimmungsvolle Laufveranstaltung in einem prima Umfeld treu. Von den Verantwortlichen des TV Fürstenwalde war zu erfahren, dass dies auch in Zukunft so bleiben soll. Der Termin für 2019 steht schon fest: Es ist der 6. Oktober.

(alle Ergebnisse unter: www.stoppuhr.net)