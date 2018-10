Der Klimawandel macht’s möglich

René Wernitz

Havelland (MOZ) Getreide vielerorts verdorrt - auch havelländische Bauern litten mächtig unter langer sommerlicher Dürre. Doch nicht alle, die landwirtschaftliche Produkte zu Markte tragen, stimmen in das Klagelied 2018 ein. So konnte sich beispielsweise der Veltener Attila Puszti über prächtige Melonen freuen. Anfang August ging seine Erfolgsgeschichte durch die Medien. Der Nachrichtenagentur DPA sagte er: „Zum ersten Mal kann ich richtig ernten“. Seit drei Jahren baut Puszti Melonen im Freiland an. Dafür hatte er sogar seinen Job als Konditor aufgegeben. Nachzulesen unter dem Titel „Hitze lässt märkische Melonen gut wachsen“ auf www.moz.de.

Auch wer in Wein macht, hat 2018 wohl kaum einen Grund zu klagen. So ist beispielsweise vom Phoebener Wachtelberg (Stadt Werder/Havel) lediglich zu erfahren, dass die Lese dort früher begann als normal. Anfang September wurde bereits geerntet. „Der Merzling war der erste Wein, der in die Kelterei musste, und insgesamt haben wir an diesem Wochenende 500 Kilo Wein zu unserem Kellermeister gebracht“, wie auf www.poebener-wachtelberg.de berichtet wird.

Auf der Seite ist auch zu erfahren, dass der Weinbau in Werder und Umgebung bereits 1317 begann, nachdem das Lehniner Kloster die Gegend erworben hatte. Rund 240 Weinberge soll es einst dort gegeben haben, bis der Obstbau den Wein verdrängte. Der Neuanfang am Phoebener Wachtelberg setzte 1996 ein. 2011 übernahm die Familie Poel, die heute ein Hektar Hanglage bewirtschaftet. 2012 eröffnete in Werder/Havel eine Kelterei. In dieser wird auch der Wein aus Brandenburg an der Havel vergoren.

Die Neuauflage des Weinbaus rund 30 Kilometer südlich von Rathenow entfernt erfolgte auf ebenso historischem Grund. Die südlichen Hanglagen des Brandenburger Marienbergs, auf dem einst eine Wallfahrtskirche und ein Kloster standen, dienten im Mittelalter als Weinberg. Am Standort der 1722 abgetragenen Kirche steht seit den 1960er Jahren ein Trinkwasserhochbehälter aus Beton, der sich unter einer dicken Erdschicht befindet. Im Vorfeld der BUGA 2015 kam die Brandenburger Wasser- und Abwassergesellschaft (BRAWAG), der der Behälter gehört, auf die Idee, auf ihrem kleinen Hügel Wein anzubauen. Mehr als 3.000 Reben wurden gepflanzt. Erste Lese war 2015. Ende August 2018 hieß es auf www.moz.de: „Rekordernte auf dem Marienberg“. Von aktuell mehr als sechs Tonnen Trauben ist die Rede und zu erwartenden 5.000 Flaschen Wein.

Wie in den Vorjahren dürfte der Verkauf (2019) sozusagen zum Selbstläufer werden. Die Flaschen (Stückpreis ca. 10 Euro) waren in der Regel schnell ausverkauft. Die Pflege der Anbauflächen und die Lese übernehmen übrigens Mitarbeiter des Lebenshilfe Brandenburg-Potsdam e.V.

Indes macht neben der BRAWAG auch das Domgymnasium der Stadt in Weinbau. 2014 angefangen mit einem Schulhügel, auf dem rund 150 Reben gepflanzt wurden und seither gedeihen, wächst das Weinbaugebiet des Gymnasiums nun um satte 1,3 Hektar. Denn die privat betriebene Bildungseinrichtung pachtet zum symbolischen Preis (eine Weinflasche jährlich) eine Südhanglage in Klein Kreutz. Laut Info auf www.ev-domgymnasium-brb.de soll die Aufrebung 2020 beginnen. Weinbau fand in Klein Kreutz sogar bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts hinein statt. Ein Weinberg genannter Hügel ist Beleg dafür.

In Rathenow, wo gern Weinfest gefeiert wird, war der Weinbau bereits zu Beginn des 17. Jahrhunderts rückläufig. Samuel Christoph Wagener berichtet in seinen 1803 erschienenen „Denkwürdigkeiten der churmärkischen Stadt Rathenow“, dass sich der Magistrat schon 1612 genötigt sah, „zur Verhinderung des gänzlichen Verfalls der Weinberge“ eine Anordnung zu verfassen. Laut dieser sollte es bei Strafe verboten sein, Weinberge für den Getreideanbau zu nutzen.

Offenbar wuchsen Reben vormals nicht nur auf dem Weinberg der Stadt. Wagener zog ferner eine Chronik heran, laut derer es hier einst 70 Weingärten gab, noch 46 sollen es im Jahr 1740 gewesen sein. Dann folgte der „alles tötende“ Winter 1740/1741, wie Wagener diesen nannte.

Damals herrschte übrigens eine sogenannte Kleine Eiszeit. Wohl ab etwa 1300 hatte diese die mittelalterliche Warmzeit abgelöst. Inzwischen ist es jetzt in etwa wieder so warm wie in den Rathenower Anfangszeiten vor rund 850 Jahren, als der Weinbau die Havelregion erreichte. Für den Brandenburger Marienberg ist dieser seit 1173 überliefert. In Rathenow steht nur noch der Name für die frühere Funktion des Weinbergs.

Günstige Gelegenheit, das Für und Wider der Wiederaufrebung früherer Weinberge zu diskutieren, bietet wohl das Weinfest 2018, das am kommenden, verkaufsoffenen Sonntag in Rathenows Stadtmitte gefeiert wird. Schließlich soll es unter anderem auch bei Stölln, Kleßen, Möthlow, Kriele sowie in Nennhausen Hügel mit entsprechender Funktion gegeben haben. Mit einem Becher spendierten Wein in der Hand ließe sich bestimmt angeregt zum Thema plaudern. Weingott Bacchus zieht ein 60-Liter-Fass durch die City, das um 15.00 Uhr auf dem Märkischen Platz geöffnet wird. Die Geschäfte haben indes von 13.00 bis 18.00 Uhr geöffnet.