Wahl in vier Wahlkreisen

Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Eine Beschlussvorlage des Kreistags wirft Schatten der Wahlen im kommenden Jahr voraus und „sensibilisiert dafür, dass die Wahlperiode bald endet“, wie Kreistagsvorsitzende Manuela Vollbrecht (SPD) die Vorlage treffend kommentierte. Die havelländischen Abgeordneten befanden am Montag darüber, wie viele Wahlkreise es hier zur Kommunalwahl 2019 geben wird und wo ihre Grenzen sein sollen.

Im kommenden Jahr haben die Havelländer gleich drei Möglichkeiten, die Politik auf verschiedenen Ebenen zu beeinflussen. Am 26. Mai stehen die Wahl des Europa-Parlaments und die Kommunalwahlen im Land Brandenburg an. Die Landtagswahl folgt am 1. September. Bei der Kommunalwahl bestimmen die Brandenburger, welche Volksvertreter in den jweiligen politische Gremien aktiv werden können. Es werden Ortsbeiräte, Ortsvorsteher, Gemeindevertreter, Stadtverordnete, ehrenamtliche Bürgermeister und auch die Mitglieder der Kreistage gewählt.

Für die Kommunalwahl am 26. Mai legte, mit Beschluss des Kreistags, die Verwaltung fest, dass es im Havelland mit aktuell etwa 161.000 Einwohnern vier Wahlkreise geben wird. In jedem leben annähernd gleich viele Menschen. Aus den Wahlkreisen heraus werden die Kreistagsabgeordneten entsandt. So sind alle Bereiche im havelländischen Parlament in etwa gleich vertreten. Wie bereits bei der Wahl 2014 bilden die Städte Rathenow und Premnitz mit der Gemeinde Milower Land den Wahlkreis 1, zum Wahlkreis 2 gehören die Ämter Rhinow, Nennhausen, Friesack sowie die Städte Nauen und Ketzin/Havel. Den Wahlkreis 3 bilden die Gemeinden Schönwale-Glien, Brieselang, Wustermark und Dallgow-Döberitz. Falkensee verfügt über genügend Einwohner für einen eigenen Wahlkreis, den vierten im Havelland.

Die Parteien und Wählergruppen im Landkreis stellen in den kommenden Wochen ihre Kandidaten für die Wahlkreise auf und leiten die Vorschläge an Kreiswahlleiter Rainer Blume weiter. Bürger, die sich unabhängig von Parteien, die bereits im Kreis-, Land- oder Bundestag vertreten sind, zur Wahl stellen wollen, müssen dies ebenso anzeigen. Sie benötigen zudem aus jedem Wahlkreis 30 Unterstützerunterschriften wahlberechtigter Personen.

Neben der Wahl des Kreistags wählen die Rathenower, Premnitzer und Rhinower ihre Stadtverordneten und die Wähler im Milower Land eine neue Gemeindevertretung. In den amtsangehörigen Gemeinden der Ämter Rhinow, Nennhausen und Friesack stellen sich Frauen und Männer zur Wahl ehrenamtlicher Bürgermeister. Kreisweit werden zudem Ortsbeiräte und Ortsvorsteher neu gewählt.