Rathaus nährt Hoffnung auf Tourismusfusion zum Jahresstart

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Uckermark-Landrätin Karina Dörk (CDU) hat sich erfreut über die geplante Tourismusfusion in Schwedt geäußert. Bei einem Arbeitsgespräch im Rathaus erklärte Vizebürgermeisterin Annekathrin Hoppe, dass sie guter Hoffnung sei, dass die Bündelung der Kräfte des Tourismusvereins Nationalpark und der Stadtmarketing-AG zum 1. Januar 2019 klappen könne.

Nach den Worten von Annekathrin Hoppe haben sich die Vorstände und Vereine Zeit gelassen, um strittige Fragen zu klären, Vorbehalte offen anzusprechen und die geplante Fusion besser vorzubereiten. Bis dahin sollen die beiden Vereinsvorstände noch einmal gemeinsam tagen und die Mitgliederversammlungen alle offenen Fragen bereden, bevor Ende des Jahres ein erneuter Vorstoß zur Verschmelzung der beiden Vereine gestartet wird.

Die Aussicht auf eine zeitnahe Fusion überraschte die Landrätin. Sie sagte, sie sei im Vorfeld des Besuchs anders informiert worden. Offenbar war ihr Besuch bei beiden Vereinen auch darauf angelegt, die unterschiedlichen Positionen kennenzulernen und für die Kräftebündelung zu werben. „Ich bin sehr froh, dass Sie auf da auf einem guten Weg sind. Es ist wichtig, dass die Mitglieder mit ihren Bedenken ernst genommen werden und sich in dem neuen Verein auch wiederfinden“, sagte Karina Dörk

Die Landrätin hat am Dienstag den Tourismusverein, die AG City, das Hotel Altstadtquartier, den Nationalpark-Fischer Zahn, die Galerie am Kietz und den Nationalpark-Laden in Criewen besucht und sich sehr positiv über die Stadtentwicklung von Schwedt und die Strahlkraft der Uckermärkischen Bühnen geäußert.

Mit den Tourismusvertretern sprach sie über die Zusammenarbeit mit dem Tourismusverband Uckermark und seiner Marketing-Gesellschaft, gemeinsame Auftritte zur Werbung für Flußkreuzfahrten und Busreiseveranstalter. Höhepunkt des Besuchsprogramms von Karina Dörk war die Besichtigung der Baustelle für das neue Brauhaus am Hotel Altstadtquartier. Die Betreiber zeigten der Landrätin Gastraum, Brauereikessel und die ersten gefüllten Lagertanks mit Pils, Keller- und Rotbier. In drei Wochen soll die Gasthaus-Brauerei „Brauwerk“ öffnen.